Задержали еще двоих сбежавших заключенных из ИК под Липецком

Правоохранители задержали еще двух заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.





Из шести сбежавших заключенных продолжается розыск еще двух, добавил губернатор. Ранее Артамонов рассказал, что двое заключенных были задержаны в Тамбовской области.





Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в Тамбовской области заключенных удалось задержать при проверке документов, которых у них не оказалось. Беглых заключенных доставили в местное отделение полиции.





26 октября в исправительной колонии общего режима №2 под Липецком при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что в колонии отсутствуют шестеро заключенных. За беглецами направили группу преследования. Также назначили служебную проверку.