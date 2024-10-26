Новости
Новости 18+
St
Задержали еще двоих сбежавших заключенных из ИК под Липецком
18+
Розыск двоих из шести осужденных продолжается undefined
Новости

Задержали еще двоих сбежавших заключенных из ИК под Липецком

Розыск двоих из шести осужденных продолжается

Правоохранители задержали еще двух заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.


Из шести сбежавших заключенных продолжается розыск еще двух, добавил губернатор. Ранее Артамонов рассказал, что двое заключенных были задержаны в Тамбовской области.


Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в Тамбовской области заключенных удалось задержать при проверке документов, которых у них не оказалось. Беглых заключенных доставили в местное отделение полиции.


26 октября в исправительной колонии общего режима №2 под Липецком при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что в колонии отсутствуют шестеро заключенных. За беглецами направили группу преследования. Также назначили служебную проверку.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#побег #исправительные колонии #липецк
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...