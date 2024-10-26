Школьникам Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы

Во Владимирской области обучающимся в школах запретили носить хиджабы и никабы, следует из приказа Министерства образования и молодежной политики региона. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.





Приказом министерства было дополнено постановление от 2017 года «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Требование предполагало, что внешний вид и одежда школьников должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.





В приказе говорится, что одежда школьников не должна демонстрировать религиозную принадлежность обучающегося. Документ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 22 октября.





Ранее сообщалось, что в России будет доработан законопроект о запрете на ношение никабов в школах. В кабмине сочли эту инициативу до конца не проработанной, поскольку в законодательстве четко не определено понятие «религиозная одежда».