Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Документ опубликован на портале правовой информации.





Согласно вводимым изменениям, иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство (ВНЖ) только после трех лет с момента вступления в брак либо усыновления.





Если брак будет признан судом недействительным, то выданное разрешение на временное проживание будет аннулироваться. Такой же механизм предусмотрен при ограничении или лишении мигранта родительских прав.





Также закон призван противодействовать фиктивному отцовству. Иностранец, чей ребенок является гражданином России, не сможет получить вид на жительство, если он не докажет, что живет с ребенком, содержит его и участвует в его воспитании. Либо потребуется подтвердить факт совместного проживания с матерью или отцом ребенка в течение минимум трех лет.





Подписанный Путиным закон вступает в силу через 90 дней с момента официального опубликования.