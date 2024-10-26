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Пятый сбежавший из липецкой колонии задержан
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Правоохранители ищут последнего undefined
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Пятый сбежавший из липецкой колонии задержан

Правоохранители ищут последнего

Полиция задержала пятого из шести заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 под Липецком, сообщила представитель МВД Ирина Волк. 


Отмечается, что злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское в Измалковском районе Липецкой области. Преступника доставили в отдел полиции. Продолжаются поиски последнего сбежавшего заключенного.


Также Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных осужденных. Те рассказали, что планировали пересечь границу Казахстана и сбежать в Узбекистан. У одного из пойманных был при себе нож. 


Ранее сообщалось, что двух осужденных задержали в селе Петровка Тамбовской области, еще двух нашли в Задонском районе Липецкой области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

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#побег #исправительные колонии #липецк #ирина волк
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