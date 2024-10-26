Пятый сбежавший из липецкой колонии задержан

Полиция задержала пятого из шести заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 под Липецком, сообщила представитель МВД Ирина Волк.





Отмечается, что злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское в Измалковском районе Липецкой области. Преступника доставили в отдел полиции. Продолжаются поиски последнего сбежавшего заключенного.





Также Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных осужденных. Те рассказали, что планировали пересечь границу Казахстана и сбежать в Узбекистан. У одного из пойманных был при себе нож.





Ранее сообщалось, что двух осужденных задержали в селе Петровка Тамбовской области, еще двух нашли в Задонском районе Липецкой области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.