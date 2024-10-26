Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Кировской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области, сообщили в МЧС России.





Спасатели МЧС на месте приземления вертолета обнаружили тела троих погибших. По предварительным данным ведомства, на борту находились четыре человека.





Упавший борт был вертолетом санавиации, уточнил губернатор Кировской области Александр Соколов. Он добавил, что пациентов на борту не было. Предварительно, в кабине были пилот, врач и два фельдшера.





Вертолет принадлежит организации «Вяткаавиа», пишет Telegram-канал «112». Частная авиакомпания, расположенная в Кирове, предоставляет свои машины медикам, спасателям и другим ведомствам. Канал предполагает, что на борту находился генеральный директор компании, пилот Валентин Комлев.