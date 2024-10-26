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Все находившие на борту упавшего вертолета в Кировской области погибли
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По факту аварийной посадки Ми-8 организована проверка undefined
Новости

Все находившие на борту упавшего вертолета в Кировской области погибли

По факту аварийной посадки Ми-8 организована проверка

Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего при крушении вертолета санавиации Ми-8 в лесу в Кировской области, сообщили в МЧС.


Ранее в ведомстве заявляли, что на борту вертолета находились четыре человека. После жесткой посадки Ми-8 в лесу у села Белеенки Даровского района спасатели нашли тела трех человек.


Губернатор Кировской области Александр Соколов уточнил, что на борту находились пилот, врач и два фельдшера. Глава региона подчеркнул, что пациентов на борту не было.


На место жесткой посадки вертолета выехали следователи и криминалисты Следственного комитета, сообщили в ведомстве. По факту авиационного происшествия организована процессуальная проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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#вертолет #кировская область #погибшие
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