Минобороны: За ночь над регионами России уничтожен 51 украинский беспилотник

В ведомстве также уточнили, что 18 БПЛА были перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 дронов сбиты над Белгородской, а по четыре БПЛА уничтожено над Брянской, Липецкой и Орловской областями.





Также три дрона нейтрализованы над Воронежской областью и один сбит над Курской. Кроме того, один украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря, указали в министерстве.





26 октября сообщалось, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России.





По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью и четыре — над Белгородской. Еще три дрона уничтожили над Курской и два — над территорией Орловской области.