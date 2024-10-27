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Минобороны: За ночь над регионами России уничтожен 51 украинский беспилотник
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Больше всего БПЛА сбито на территории Тамбовской области undefined
Новости

Минобороны: За ночь над регионами России уничтожен 51 украинский беспилотник

Больше всего БПЛА сбито на территории Тамбовской области

Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский дрон над российской территорией. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

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В ведомстве также уточнили, что 18 БПЛА были перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 дронов сбиты над Белгородской, а по четыре БПЛА уничтожено над Брянской, Липецкой и Орловской областями. 


Также три дрона нейтрализованы над Воронежской областью и один сбит над Курской. Кроме того, один украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря, указали в министерстве. 


26 октября сообщалось, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. 


По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью и четыре — над Белгородской. Еще три дрона уничтожили над Курской и два — над территорией Орловской области.

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