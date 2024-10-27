Путин заявил, что не знает о реакции Запада на его предостережения по поводу ударов вглубь РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его предостережения насчет последствий разрешения ударов вглубь территории РФ. Таким образом он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.





«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал глава государства.





Путин обратил внимание, что для использования такого оружия необходима космическая разведка, которой у Украины нет. Кроме того, по его словам, необходимы специалисты, которые будут на основании данных этой разведки выводить полетные задания и совершать «другие манипуляции».





То, что «сейчас происходит», также делается «руками натовских офицеров», подчеркнул российский президент.





В сентябре Путин отмечал: если Запад разрешит ВСУ бить своим оружием вглубь России, то это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне на Украине.