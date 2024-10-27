В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский

В результате ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский. Об этом сообщили в драмтеатре Черноморского флота имени Бориса Лавренева.
Там уточнили, что авария, в которой погиб актер, произошла в Севастополе в ночь на 25 октября. Он получил несовместимые с жизнью травмы. 10 ноября Шпаковскому исполнилось бы 49 лет.
Он запомнился зрителю ролями в спектаклях «Женитьба» по пьесе Гоголя, «Капитанская дочка» по повести Пушкина, указали в театре.
Актер также сыграл роль бандита в четвертом сезоне сериала «Сваты». Всего на его счету 40 эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах.
Шпаковский родился в Севастополе и окончил местный филиал Ярославского государственного театрального института.