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В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский
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Ему было 48 лет undefined
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В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский

Ему было 48 лет

В результате ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский. Об этом сообщили в драмтеатре Черноморского флота имени Бориса Лавренева. 

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Там уточнили, что авария, в которой погиб актер, произошла в Севастополе в ночь на 25 октября. Он получил несовместимые с жизнью травмы. 10 ноября Шпаковскому исполнилось бы 49 лет. 


Он запомнился зрителю ролями в спектаклях «Женитьба» по пьесе Гоголя, «Капитанская дочка» по повести Пушкина, указали в театре. 


Актер также сыграл роль бандита в четвертом сезоне сериала «Сваты». Всего на его счету 40 эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах.


Шпаковский родился в Севастополе и окончил местный филиал Ярославского государственного театрального института. 


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