В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский

Там уточнили, что авария, в которой погиб актер, произошла в Севастополе в ночь на 25 октября. Он получил несовместимые с жизнью травмы. 10 ноября Шпаковскому исполнилось бы 49 лет.





Он запомнился зрителю ролями в спектаклях «Женитьба» по пьесе Гоголя, «Капитанская дочка» по повести Пушкина, указали в театре.





Актер также сыграл роль бандита в четвертом сезоне сериала «Сваты». Всего на его счету 40 эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах.





Шпаковский родился в Севастополе и окончил местный филиал Ярославского государственного театрального института.



