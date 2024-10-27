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В пригороде Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку
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Предварительно, десятки человек пострадали undefined
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В пригороде Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку

Предварительно, десятки человек пострадали

Грузовик въехал в автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщает израильская служба скорой помощи.


По предварительным данным, пострадали десятки человек. Медики оказывают им помощь. 

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В этом районе расположен штаб Моссада, уточняет Times of Israel. По данным СМИ, произошедшее рассматривается силовиками как теракт. По предварительной информации, водитель грузовика был нейтрализован. 


Ранее газета The New York Times со ссылкой на три иранских источника и трех высокопоставленных должностных лиц израильского Минобороны сообщила, что Израиль в результате удара в ночь на 26 октября уничтожил системы ПВО вокруг главных энергетических объектов Ирана. 

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