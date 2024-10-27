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Владелец Readovka Алексей Костылев попал в ДТП на квадроцикле в Смоленской области
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Предварительно, ему провели операцию и готовят к отправке в Москву undefined
Новости

Владелец Readovka Алексей Костылев попал в ДТП на квадроцикле в Смоленской области

Предварительно, ему провели операцию и готовят к отправке в Москву

Владелец и главный редактор издания Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области. Сейчас его готовят к отправке в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Baza. 

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ДТП произошло в деревне Рухань в Смоленской области, журналиста доставили без сознания в областную больницу и прооперировали, пишет ресурс. 


Позднее в издании Readovka подтвердили информацию об аварии. Там указали, что «произошел несчастный случай во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области».


В СМИ также уточнили, что врачам удалось стабилизировать состояние главы холдинга, сейчас ему продолжают оказывать медпомощь. 

#дтп #журналист #readovka
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