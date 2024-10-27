Владелец Readovka Алексей Костылев попал в ДТП на квадроцикле в Смоленской области

Владелец и главный редактор издания Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области. Сейчас его готовят к отправке в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
ДТП произошло в деревне Рухань в Смоленской области, журналиста доставили без сознания в областную больницу и прооперировали, пишет ресурс.
Позднее в издании Readovka подтвердили информацию об аварии. Там указали, что «произошел несчастный случай во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области».
В СМИ также уточнили, что врачам удалось стабилизировать состояние главы холдинга, сейчас ему продолжают оказывать медпомощь.