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В Петербурге столкнулись два автобуса и три автомобиля, пострадали 25 человек
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Предварительно, одному из водителей стало плохо за рулем undefined
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В Петербурге столкнулись два автобуса и три автомобиля, пострадали 25 человек

Предварительно, одному из водителей стало плохо за рулем

Массовое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Там два автобуса столкнулись с тремя автомобилями, пострадали 25 человек.


Авария произошла на площади Восстания. Предварительно, водитель одного автобуса поворачивал на перекрестке налево, когда столкнулся сначала с другим автобусом, а потом с автомобилями.


Среди пострадавших — двое детей. Семь человек в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы. ЧП на контроле у губернатора города Александра Беглова.


По данным «Фонтанки», причиной аварии могло быть то, что у водителя одного из автобусов резко ухудшилось самочувствие.

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#дтп #санкт-петербург #пострадавшие
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