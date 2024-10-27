В Петербурге столкнулись два автобуса и три автомобиля, пострадали 25 человек

Массовое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Там два автобуса столкнулись с тремя автомобилями, пострадали 25 человек.





Авария произошла на площади Восстания. Предварительно, водитель одного автобуса поворачивал на перекрестке налево, когда столкнулся сначала с другим автобусом, а потом с автомобилями.





Среди пострадавших — двое детей. Семь человек в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы. ЧП на контроле у губернатора города Александра Беглова.





По данным «Фонтанки», причиной аварии могло быть то, что у водителя одного из автобусов резко ухудшилось самочувствие.