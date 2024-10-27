На Камчатке из-за птичьего гриппа ввели режим ЧС

Сейчас на предприятии проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации источника заражения и по предотвращению распространения вируса, указали в ведомстве.





Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев отметил, что при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице или в личных хозяйствах жителям надо сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.





В зоне действия режима ЧС, по предварительной информации, оказались Елизовский район и Петропавловск-Камчатский. Там проживает более 200 тысяч человек.