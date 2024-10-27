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На Камчатке из-за птичьего гриппа ввели режим ЧС
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Вспышка зафиксирована на птицефабрике «Пионерское» undefined
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На Камчатке из-за птичьего гриппа ввели режим ЧС

Вспышка зафиксирована на птицефабрике «Пионерское»

На Камчатке из-за птичьего гриппа введен режим ЧС регионального уровня. Как рассказали в минсельхозе края, в регионе была зафиксирована вспышка на птицефабрике «Пионерское». 

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Сейчас на предприятии проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации источника заражения и по предотвращению распространения вируса, указали в ведомстве. 


Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев отметил, что при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице или в личных хозяйствах жителям надо сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.


В зоне действия режима ЧС, по предварительной информации, оказались Елизовский район и Петропавловск-Камчатский. Там проживает более 200 тысяч человек.

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