В ЦК КПРФ оценили памятник «азиату» Сталину возле общественного туалета в Ставропольском крае

«Сегодня ветер истории сдул весь прах, который навеивали на личность Сталина. Если это человеческий порыв, искренний, но так исполнен [памятник] — я не вижу в этом такого плохого. Вижу больше символизм и потребность общества в той эпохе, в которой работал и возглавлял страну Сталин», — добавил коммунист.





«Памятник» Сталину, наделавший шума в Сети, стоит в ставропольской станице Галюгаевской уже около семи лет, сообщили изданию «АиФ-СК» в администрации населенного пункта. Отмечается, что монумент был создан «силами местных работников культуры». Этот памятник лучше называть арт-объектом, художественной композицией, подчеркнули власти.





В администрации станицы также рассказали, что судьба художественной композиции, которая не стоит на балансе муниципалитета, еще не решена. Власти допустили, что после шумихи в Сети памятник «скорее всего, могут демонтировать».





Арт-объект пользователи соцсетей называют «Вождем с помятым лицом». Одни сравнивают со знаменитой устрашающей «Аленкой», а некоторые предлагают привлечь к ответственности тех, кто установил «монумент», — «за глумление над памятью Иосифа Виссарионовича». Также в комментариях пользователи указали на азиатские черты, которые придал Сталину автор. «Якутский скульптор слепил», — предположил один из пользователей.





Появился же памятник в станичном парке так: рабочие разбирали старый дом и нашли бюст генсека. Изваяние покрасили сотрудники местного сельхозпредприятия. Затем бюст установили в парке.