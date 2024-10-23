В ЦК КПРФ оценили памятник «азиату» Сталину возле общественного туалета в Ставропольском крае

В Ставропольском крае памятник лидеру СССР Иосифу Сталину установили возле общественного туалета. На кадрах виден бюст, покрытый несколькими слоями облупившейся краски. Лицо мало чем напоминает Сталина, но об этом гласит импровизированная табличка — плоский камень, где написано имя вождя. Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко заявил Daily Storm, что относится нормально к этому монументу и считает, что главное — «народный порыв» к его появлению, а не эстетика.
«Отлично отношусь [к памятнику]. Это народный порыв к его установке. Вопреки тому, что многие местные власти его запрещают. Это уже третий или четвертый памятник Сталину в Ставропольском крае. Что касается эстетичности, надо понимать, что если монумент люди делали своими руками — это уже дорогого стоит. Я бы не стал копаться в вопросах эстетичности и художественного оформления», — сказал Ющенко.
«Сегодня ветер истории сдул весь прах, который навеивали на личность Сталина. Если это человеческий порыв, искренний, но так исполнен [памятник] — я не вижу в этом такого плохого. Вижу больше символизм и потребность общества в той эпохе, в которой работал и возглавлял страну Сталин», — добавил коммунист.
«Памятник» Сталину, наделавший шума в Сети, стоит в ставропольской станице Галюгаевской уже около семи лет, сообщили изданию «АиФ-СК» в администрации населенного пункта. Отмечается, что монумент был создан «силами местных работников культуры». Этот памятник лучше называть арт-объектом, художественной композицией, подчеркнули власти.
В администрации станицы также рассказали, что судьба художественной композиции, которая не стоит на балансе муниципалитета, еще не решена. Власти допустили, что после шумихи в Сети памятник «скорее всего, могут демонтировать».
Арт-объект пользователи соцсетей называют «Вождем с помятым лицом». Одни сравнивают со знаменитой устрашающей «Аленкой», а некоторые предлагают привлечь к ответственности тех, кто установил «монумент», — «за глумление над памятью Иосифа Виссарионовича». Также в комментариях пользователи указали на азиатские черты, которые придал Сталину автор. «Якутский скульптор слепил», — предположил один из пользователей.
Появился же памятник в станичном парке так: рабочие разбирали старый дом и нашли бюст генсека. Изваяние покрасили сотрудники местного сельхозпредприятия. Затем бюст установили в парке.