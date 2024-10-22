Читать нельзя пропустить. Где поставили запятую экс-однопартийцы Навального в вопросе насчет его книги «Патриот»

Мемуары Алексея Навального выпустило американское издательство Knopf. Книга «Патриот» одновременно вышла в 36 странах на 26 языках и состоит из двух частей. Первая — автобиография политика, вторая — тюремный дневник, в котором он фиксировал быт в СИЗО и колонии. Бывшие однопартийцы Навального рассказали Daily Storm, будут ли читать его мемуары. Политик вступил в «Яблоко» в 2000 году и был исключен спустя семь лет с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность».





«Его биографию я и так знаю. Нет нужды читать», — признался зампред «Яблока» Борис Вишневский (признан иноагентом).





Зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров заметил, что в РФ книгу будет невозможно достать, поэтому с ее содержанием он вряд ли ознакомится. Но это не проблема, поскольку многие вещи из биографии оппозиционера и так знакомы, заявил Гончаров.





«Плюс я был участником многих событий, которые Навальный в книге наверняка описывает. В этом смысле, конечно, для меня это интереса не представляет. Но, думаю, что людям помладше, наверное, это может быть интересно. Появись возможность взять эту книгу в руки — у меня прямо не было бы такого желания быстро-быстро прочитать. Не думаю, что там будет что-то сверхъестественное. Насколько понимаю, там очень много личных переживаний, историй», — пояснил собеседник.





«В целом мемуары — хороший формат. Много кто их выпускает. Не вижу в этом ничего плохого. Каждый имеет право публиковать свои мемуары. Почему бы и нет? — добавил Гончаров. — Думаю, что в целом для общего понимания (в том числе как мыслят разные люди и как Навальный мыслил), может быть, можно было бы это почитать».





При этом председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков сообщил, что не будет изучать мемуары Навального: «Нет, не буду читать, мы и так хорошо знали Алексея и его биографию».





Политик Борис Надеждин придерживается иного мнения: «Постараюсь прочесть. Важный документ эпохи. Да и работал с Алексеем на заре его деятельности». Он ответил улыбающимся смайлом на вопрос, не опасается ли преследований из-за покупки этой книги.





Ранее вдова политика Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила журналистам, что после истории с отравлением в 2020 году ее мужу говорили, что он должен написать книгу, а он лишь отмахивался. Но Алексей все же начал писать мемуары и неожиданно быстро втянулся, отмечала Навальная. «Ему нравилось вспоминать события своей жизни в связи с событиями в стране. Например, он с удовольствием описывал свое детство», — признавалась Юлия.





Сообщалось, что первый тираж книги составит 500 тысяч экземпляров. Представитель Knopf уточнил, что Навальный написал мемуары сам, а некоторые части надиктовал. Его жена работала с издательством над редактированием и доработкой рукописи. Книга выпущена в том числе и на русском языке. Большую часть мемуаров Навальный написал, находясь в Германии на лечении. В колонии же оппозиционер продолжал работу над книгой — в нее вошли, в частности, ранее не публиковавшиеся письма из неволи.