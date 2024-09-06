Юлия Навальная пошла на конфликт с оппозицией. Станет ли она лидером среди политэмиграции?

Вдова политика Алексея Навального Юлия* выступила на Стратегическом форуме в словенском городке Блед, где подвергла критике российских оппозиционеров (в их числе иноагент Илья Пономарев**), призывавших разделить Россию «на пару десятков маленьких и безопасных государств». Навальная заметила, что такие «деколонизаторы» не в силах объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены. С чем связана атака Навальной на оппозиционеров и может ли она стать лидером в среде политической эмиграции? Об этом Daily Storm спросил у политологов Ильи Гращенкова, Сергея Маркова и Константина Калачева. Собеседники отметили, что речь Навальной не внесет раскол внутри так называемой оппозиции, а перспективы самой вдовы политика пока отчетливо не ясны.





История с разделом России деструктивна и не найдет поддержки у соотечественников





«Думаю, у Юлии Навальной есть миссия, которая важнее, чем ее личные амбиции. То есть вся ее жизнь уже подчинена некой парадигме: либо смерть мужа была напрасной, либо Навальной нужно продолжать это дело. Пономаревы, Яшины (признан иноагентом) и другие сейчас находятся в вынужденной релокации. Они не представляют какое-то консистентное сообщество. Скорее критики режима за рубежом. История с членением России — деструктивная. Очевидно, что люди, живущие в России, вряд ли такое поддерживают. Такой повестки сейчас не стоит. И Юлия Навальная, видимо, это чувствует», — полагает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.





«Юлия с таким мнением может иметь большую поддержку, в том числе за рубежом. Потому что многим релоцировавшимся россиянам не так хорошо живется, как им казалось», — заключил политолог.





У вдовы Навального нет политических амбиций





Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков назвал российских оппозиционеров, находящихся сейчас за границей, полностью прозападными людьми, которыми, по его мнению, руководят кураторы. «Они ведут дискуссии на темы, которые им разрешают американцы. Да, они склоняются к тому, чтобы разъединить Россию, но окончательное решение еще не принято. Приказ не доведен, и они могут еще заниматься какими-то дискуссиями. Поскольку они марионеточные политики, заявления зависят не от их взглядов, а от взглядов руководства фондов, которые им платят деньги. Видимо, фонды, выделяющие средства Пономареву, считают, что нужно разделить Россию. А фонды, которые платят Навальной, полагают, что пока спешить не надо», — заключил эксперт.





«У Юлии политических амбиций нет. Просто есть очень раскрученное имя Навального. Американские кураторы считают, что это прекрасная возможность полностью контролировать ее», — добавил Марков. Он назвал «неопределенными» перспективы вдовы Навального.





Марков также утверждает, что Юлии самой не нравится быть политическим лидером: «Ей политика неинтересна. Она просто вынуждена делать это, для того чтобы отрабатывать свои деньги. Но сама она предпочитает больше гламурную жизнь. А деньги-то платят за политику! Поэтому она так и будет без особого желания кататься по этим конференциям. Но зато с огромным удовольствием ездить на какой-нибудь кинофестиваль, куда ее приглашают как звезду».





При этом, по мнению политолога, критика Навальной в адрес Пономарева и людей, разделяющих его позицию, не приведет к какому-либо расколу или раздраю в рядах беглой оппозиции. «Он [раскол] может быть только между самостоятельными политиками, а не марионеточными», — пояснил собеседник.





Оппозицию объединяет лишь неприятие власти, а мнения у всех разнятся





Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев признался, что ему не хотелось бы комментировать заявления Навальной с критикой взглядов других противников власти. «Оппозиционеров объединяет на самом деле только одно: неприятие этой власти. А что касается видения будущего России — у всех оно разное. Было бы странно, если бы они совпадали во мнениях. Есть левые и правые, есть националисты, есть либералы и фашисты. Конечно, их мнения не совпадают, потому что все оппозиционеры разные. Юлия Навальная считает, что Россия должна оставаться единой и неделимой, а кто-то хотел бы отделить свою национальную республику. И что тут такого?» — задался вопросом политолог.





Мнение демократов внутри России





Зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров выразил мнение, что в оппозиции сейчас «все очень разобщены, особенно если говорить о тех, кто находится за пределами страны». «Юлия говорит в целом правильные вещи. Я абсолютно убежден: Россия должна сохранить территориальную целостность. Мне кажется, что Юлия просто говорит те вещи, которые когда-то говорил Алексей [Навальный]. Она их просто транслирует дальше», — считает политик.





«Тех, кто ратует за разделение России — их очень мало. Но они громко кричат. И от их мнения на самом деле ничего не зависит. Это все какие-то борцы, не имеющие отношения к происходящему ни внутри России, ни за рубежом. Просто диванные критики, диванные политологи. Те, кто находятся за границей — не имеют возможности заниматься политикой внутри России и даже за ее пределами. И просто работают на собственное имя, репутацию. Но к политике это не имеет никакого отношения. При всем уважении к некоторым людям, которые сейчас вынуждены находиться в эмиграции», — добавил Гончаров.





В феврале ФСБ России подтвердила возбуждение против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева нескольких уголовных дел: о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации, о призывах к терроризму и о призывах к деятельности против безопасности РФ. В ведомстве напомнили, что политик публично поддерживает Украину. В 2014 году Пономарев, член фракции «Справедливой России», был единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против принятия Крыма в состав РФ.





Кроме того, живущий за границей Пономарев ранее говорил о поддержке «Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса»***, призывал россиян перейти на сторону противника и таким образом совершить госизмену, к насильственному захвату власти.