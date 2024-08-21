Атака на Курскую область — «джокер» в колоде Украины: Руцкой — о генерале Попове, упущенном шансе вернуть Крым в 91-м и ошибках Ельцина

— На ваш взгляд, какую авиационную технику эффективнее всего использовать для борьбы с ВСУ в Курской области?





— У ВСУ ПВО слабоватая. Поэтому надо использовать штурмовую авиацию с применением серьезных средств поражения. Су-25 там будет достаточно. Обычный штурмовик плюс ударные вертолеты Ка-52. Подлетное время там незначительное — ВСУ же не всю Курскую область захватили. Ка-52 «Аллигатор» — очень хороший вертолет. А Су-25 нормальный советский бронированный штурмовик. Я на нем летал в Афганистане, 568 боевых вылетов и, как видите, живой. Су-35 — очень дорогой истребитель. Где там [в Курской области] ему маневрировать? Поэтому Су-25 — самый оптимальный вариант. Им легко управлять, у него хорошая подвеска, видно, по какой цели работаешь. За пять суток противника там можно просто раскатать, в лапшу превратить!





А решение по Курской и Белгородской области может быть одно, тем более в этих условиях: только плотная и мощная блокада зашедшего на нашу территорию контингента ВСУ. Обрезав всю логистику наземных, воздушных поставок (ГСМ, боеприпасов, снарядов, ракет, боевой техники, артиллерии) — этим можно спасти положение. И массированные удары авиацией, артиллерией с использованием эффективных средств поражения по сосредоточениям ВСУ на территории области. Бомбы ОДАБ можно применить — даже тараканы подохнут, и в пещере даже от нее не спрячешься.





— А бомба ОДАБ, если ее использовать в Курской области, мирное население разве не заденет?





— Ее надо аккуратно использовать. Нужно смотреть, чтобы близко не находились населенные пункты, где гражданское население. Эта бомба — серьезное средство поражения и очень эффективное. Когда находится большая группа сосредоточения войск противника — вот туда ОДАБ и надо запустить. Очень весело будет! Будет объемный взрыв. Бомба состоит из двух комплектов — основной поражающий элемент и факел, который идет следом. Сначала происходит взрыв и распыляется аэрозоль, а потом в нее влетает факел. И получается по сути дела вакуум. В нем уже ничего не может остаться живым.





Наша авиация же не будет где попало работать! Для этого существует разведка. Местоположение батальона, полка, роты сфотографировано. Вот оно находится вот здесь. Берутся координаты этой цели. Самолеты на координаты выходят и работают по ним. Где вы видели мирное население среди вэсэушников?





— Вам, как человеку военному, виден и ясен стратегический замысел командования ВСУ насчет атаки Курской области?





— Конечно. Это и дураку ясно, что они приняли такое решение, чтобы захватить данную территорию России и иметь аргумент, которым будут пользоваться при решении вопроса прекращения боевых действий. Это такой своего рода «джокер» в колоде Украины. Все равно ведь должны быть переговоры, война до бесконечности не может продолжаться. Я удивляюсь, почему они [ВСУ] это [наступление на Курскую область] раньше не сделали! Поступи так они раньше — все было бы еще серьезнее.





— Как считаете, чем закончится история с Курской областью?





— Откатом. Это все, когда закончится [СВО], надо будет восстанавливать. Мосты, дороги, промышленные и сельскохозяйственные объекты. А это серьезные затраты и время.





— Любой вооруженный конфликт рано или поздно заканчивается миром. Как вы считаете, когда Киев и Москва сядут за стол переговоров?





— Пока вашингтонский обком не даст отмашку — никаких переговоров не будет. Потому что всем этим процессом идет управление извне.





— Александр Владимирович, давайте теперь немного поговорим о политике. Прошло 33 года с момента путча. Сейчас, по прошествии стольких лет, можно ли назвать август 1991 года первой цветной революцией на постсоветском пространстве? Или, по-вашему, так могут говорить лишь недалекие люди?