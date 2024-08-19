Даже компьютеризация не спасла бы СССР от развала, считает автор YouTube-канала «Простые числа» коммунист Олег Комолов

Ровно 33 года назад в СССР случился путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), позже названный августовским. Вместе с кандидатом экономических наук и автором YouTube-канала «Простые числа» Олегом Комоловым Daily Storm рассуждает, можно ли было спасти СССР с помощью технической модернизации.





По мнению эксперта, сохранить Советский Союз внедрением новых механизмов планирования или компьютеризацией было невозможно. Виной тому — отсутствие социалистической демократии.





«Плановая экономика нуждается не только в грамотном расчете продукта, которого нужно произвести, чтобы обеспечить соблюдение производственных пропорций, но и в соблюдении общественных интересов разных социальных групп. Они должны, используя инструменты социалистической демократии, приходить к общественному консенсусу по постановке задач органам государственного планирования. Отсутствие консенсуса, выработанной общественной позиции по дальнейшему развитию страны, то есть идейный застой в советском обществе, сделали невозможным любую техническую попытку спасти советское общество», — считает Комолов.





Он подчеркнул, что провал путча ГКЧП во многом продемонстрировал отсутствие этого консенсуса.

«ГКЧП инициировали советские партноменклатурщики, люди с опытом и патриотичные, наверное, во многом искренние, но оторванные от народа. Неспособные опереться на народную поддержку, широкое движение масс, желавшие законсервировать сложившийся социальный договор между обществом и государством. Но источники этого социального договора были утрачены. Они сложились ранее — еще в годы Октябрьской революции — благодаря завоеваниям социализма в нашей стране. Однако защитить эти завоевания общество не смогло и потеряло их вместе с крушением Советского Союза», — сказал кандидат экономических наук.





Комолов добавил, что та проблема актуальна и для современной России. По его словам, с началом СВО Россия отбросила старые мифы о неэффективности государственной собственности и госуправления, начав «активно заигрывать» с идеями плановой экономики.

«Это происходит в формате чеболизации, государственного дирижизма на примере экономики Южной Кореи, но в конечном счете обращается к этим идеям нерыночного государственного управления хозяйственными процессами. Но в чьих интересах государство управляет производственными мощностями, в чьих интересах распределяет ресурсы? В интересах правящего класса, узкой группы привилегированных персон, сконцентрировавших в своих руках всю власть и капитал», — высказался автор «Простых чисел».

Эксперт выразил главную мысль: какой бы эффективной, компьютеризированной и совершенной в техническом смысле ни была плановая экономика, она не приведет к процветанию общества, если его интересы не отражены в производственных планах.

«Общество не способно повлиять сегодня на управление экономикой в отсутствии инструментов демократии. И это погубило в том числе и СССР, общество которого утратило политическую инициативу, в полной мере доверив принятие решений партийной верхушке, бюрократии. Они начали распоряжаться национальной экономикой в своих интересах как своей личной собственностью, что и привело к распаду страны и краху завоеваний социализма», — подытожил Комолов.





Августовский путч произошел с 19 по 22 августа 1991 года. Между собой столкнулись сторонники ГКЧП с одной стороны и действующего тогда президента РСФСР Бориса Ельцина — с другой. Конфликт завершился танковым обстрелом Белого дома и арестом членов ГКЧП.





Идею компьютеризации Советского Союза предлагал ученый Виктор Глушков. Он предлагал создать Общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации (ОГАС), которую так и не приняли к реализации в СССР. ОГАС — это проект системы автоматизированного управления экономикой Советского Союза, основанной на принципах кибернетики и включающей в себя компьютерную сеть, связывающую вычислительные центры сбора и обработки данных во всех регионах страны.