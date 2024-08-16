Военкор Александр Коц: ВСУ подорвали мост через Сейм, чтобы отрезать подразделения ВС РФ в Глушковском районе

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. По мнению военкора Александра Коца, противник хотел отрезать подразделения ВС РФ.





«Противник пытается изолировать Глушковский район, чтобы лишить наш гарнизон в этом районе снабжения. Мост соединяет район с северной частью Курской области. Других мостов, насколько понимаю, там нет. Оставшиеся там подразделения — не сказать, что отрезаны, но логистика будет усложнена», — сказал Daily Storm Коц.





По его словам, несмотря на появившиеся неудобства, снабжение скоро будет налажено с помощью понтонных конструкций через реку. Гражданские также смогут продолжить эвакуацию.





«Думаю, будут их и по реке вывозить, и по понтонам, как наведут. Знаю, что такие добровольцы есть, — даже из Краснооктябрьского (поселка) вывозили людей на лодках. За сутки вывезли более 30 человек», — заверил военкор.





В Сети пишут, что мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области уничтожен после удара ВСУ. Пока официально об этом не сообщали, но военкоры подтверждают уничтожение объекта.





«В Глушковском районе Курской области ВСУ уничтожили мост через реку Сейм. Предварительно, били из «Хаймарса», — пишет военкор Юрий Котенок.





По информации СМИ, во время обстрела моста погибли два волонтера из ДНР, еще один получил ранения. Mash пишет, что ВСУ также наносит удары по мосту в селе Званное. Часть Глушковского района сейчас отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще порядка 27 населенных пунктов. Эвакуировать жителей теперь можно только по воде.





Сирена, оповещающая об угрозе ракетного удара, запущена на всей территории Курской области и вводилась 12 раз с начала суток.