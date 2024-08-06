Депутат Госдумы Колесник: Бойцы ЧВК «Вагнер» вправе получить выплаты, потому что воевали «не за конфетного человека»

Telegram-каналы 5 августа опубликовали видео, в котором, как утверждается, бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что они не могут оформить военную инвалидность, а их ранения приравниваются к гражданским заболеваниям. По словам экс-бойцов, военкоматы не могут им помочь, потому что частная военная компания «не имеет никакого отношения» к Минобороны. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник поддержал просьбу добровольцев и попросил их написать ему в приемную.





Бывшие «вагнеровцы» имеют право на выплаты, если «не замешаны в каких-то историях», сказал парламентарий Daily Storm: «Я ребят с «Вагнера» знаю, там мои бывшие подчиненные работали. Воевали честно, не лезли в политические истории. Поэтому они достойны [выплат]».





«Они же воевали за Россию, а не за какого-то конфетного человека. Поэтому они должны эти льготы получить, но мне, для того чтобы дать этому делу ход, нужно официальное обращение на мое имя. А я уже дам ход: и в Минобороны, и, если надо, в администрацию президента», — сказал он.





Депутат привел пример борьбы участника СВО за свои права: бывшего главу муниципалитета Калининградской области (Колесник представляет этот регион) приговорили к нескольким годам лишения свободы за выделение земли без конкурса, он отсидел 2,5 года (оставалось меньше половины срока), подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и полгода участвовал в боевых действиях на Времевском выступе на границе Запорожской области и ДНР. По словам Колесника, у мужчины «проблема с наградой, хотя представление есть».





Речь, вероятно, идет о бывшем главе администрации Славского городского округа Константине Панфилове. Он занимал эту должность в 2015-2018 годах. В июле 2021-го его приговорили к 4,5 года лишения колонии. Панфилов пообещал бизнесмену продать металлический шпунт, который находился в муниципальной собственности, однако товар покупатель не получил. 400 тысяч рублей, вырученные за продажу шпунта, были похищены. Также суд признал экс-главу администрации виновным в получении взятки в 75 тысяч рублей за выделение земельных участков без аукциона.





Рассуждая о выплатах бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», депутат заявил, что в российском обществе идут «жаркие дискуссии» о праве заключенных заключать контракты и идти на СВО: «Люди воевали, кровью смыли свою вину, отдали жизнь. Могли бы отсидеться спокойно в тюрьме — не так сладко, но остались бы живы. Дама с косой всех же подравнивает. Есть те, кто опять совершал преступления, но это всегда так было. Это мировая практика. Если исходить из плохого постоянно...»





Колесник посоветовал писать о проблемах с выплатами не только ему или другим депутатам, но также обращаться в органы исполнительной власти и прокуратуру.





По мнению депутата, отдельный закон о праве бойцов ЧВК «Вагнер» на те же выплаты не нужен, поскольку это «ведомственная история»: «Мы по каждому роду и виду войск не можем [принимать законы], нет смысла».





Некоторые эксперты высказывают другое мнение. Так, руководитель юридической практики Комитета семей воинов Отечества Александр Терновцов указывал, что бывшие «вагнеровцы» не имеют статуса участника добровольческого формирования, поскольку на момент создания и функционирования этой ЧВК в законе об обороне отсутствовало такое понятие. Такой термин ввели в ноябре 2022 года, а в феврале следующего Шойгу утвердил порядок пребывания в добровольческих формированиях. Часть «вагнеровцев» не заключала контракты по этим правилам. Терновцов при этом напомнил, что президент говорил о праве бойцов на те же выплаты, которые получают солдаты ВС РФ.





Daily Storm направил в Генеральную и Главную военную прокуратуры запросы по ситуации с выплатами.