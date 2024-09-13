ФБК vs Ходорковский — Невзлин. К чему приведут разборки в рядах оппозиции и найдутся ли в них победители?

У российской оппозиции наступила пора новых словесных баталий в попытке ответить на извечный вопрос: кто прав, а кто виноват. Поводом стало расследование команды Алексея Навального, в котором утверждается: покушение на политика Леонида Волкова (признан иноагентом) устроил в марте соратник Михаила Ходорковского (признан иноагентом) Леонид Невзлин (признан иноагентом). Сам бизнесмен категорически отрицает свою причастность к преступлению. Означают ли эти разборки, что приходит конец внесистемной оппозиции как явления? Об этом Daily Storm спросил у политолога Ильи Гращенкова, экс-депутата Госдумы Олега Шеина и представителя «Яблока» Кирилла Гончарова. Собеседники отметили: оппозиция переживает кризис. Как она выберется из него и получится ли это сделать — вопрос времени...





ФБК рискуют стать маргиналами в политической тусовке в случае невиновности Невзлина





Такое мнение озвучил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, отметивший, что разбирательство по следам этой истории должно быть. «Потому что ФБК* среди всей оппозиции — они наиболее радикально настроены. Если другие иноагенты (Ходорковский и все эти блогеры) хоть и выступают оппонентами Путина, но с позиции рациональной оценки, то ФБК — радикало-фанатики. Их оппозиция воспринимает довольно плохо, насколько знаю. «Наезд» на Невзлина еще надо переварить. Может, вполне окажется, что это действительно внутренние разборки. И они в итоге ударят по самому ФБК, если выяснится, что это поклеп на Невзлина», — полагает политолог.





Он напомнил, что давно ходят разговоры про раскол оппозиции и ее неспособность объединиться. Однако на этот вопрос следует смотреть шире, уверен собеседник. Он считает, что часть оппозиционно настроенных политэмигрантов все-таки показывают умение выстраивать диалог и дискутировать. В отличие от ФБК, «которые в оппозиции к оппозиции» и также считают, что Юлия Навальная «недостойна быть каким-то объединителем», заметил Гращенков. «Как бы все это не привело просто к еще большей потере ФБК авторитета или не превратило их не в российскую оппозицию, а просто в какую-то антироссийскую структуру», — заключил он.





По его мнению, у ФБК сейчас нет союзников и организация представляет собой очень закрытую структуру, ядро которой составляют несколько человек. «Они работают в таком режиме нарратива: «То, что мы говорим, вы либо воспринимаете, либо вы наши враги», — заметил эксперт. При таком подходе, как считает Гращенков, вся думающая оппозиция примкнет к лагерю Ходорковского, а ФБК останется со своими немногочисленными фанатами.





«Не знаю, для чего этот радикализированный ФБК будет нужен. Скорее всего, просто для хейт-спича в отношении всех. Уже сейчас они заявляют, что если вы, условно говоря, остаетесь в России, — тогда уже во всем виноваты и являетесь пособниками режима. Конечно, никто такую позицию воспринимать не хочет. Даже люди, которые релоцировались», — убежден политолог.





Отдельно Гращенков остановился на фамилиях оппозиционеров, находящихся сейчас за пределами России. Он заметил, что и среди критиков власти есть «вполне адекватные люди». К числу таковых, как полагает эксперт, можно отнести Максима Каца (признан иноагентом) и Екатерину Шульман (признана иноагентом): «Эти люди уехали, они противники режима, но при этом рационально ко всему подходят». Такого же мнения Гращенков и о недавно вышедшем на свободу в результате обмена Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом). Он, как отметил политолог, «всегда был более умеренным», а не радикалом.





«Даже Юлия Навальная**, скорее всего, в лагере, где Ходорковский. Поэтому у ФБК, кроме паствы сторонников, никого нет. Если не будет доказана причастность Невзлина [к покушению на Волкова] — это ударит по ФБК и они окончательно маргинализируются даже среди эмигрантской оппозиционной тусовки», — такой грустный финал для навальнистов озвучил Гращенков.





Какие последствия ожидают Невзлина и Ходорковского, если ФБК окажется прав?





Политолог Гращенков считает, что в таком случае пострадает лишь Невзлин, а Ходорковский выйдет из этой истории практически без репутационных потерь. «Невзлин и так никакой не герой оппозиции. А Ходорковский уже сказал, что сейчас с ним не так плотно общается, чтобы вообще понимать, что происходит с этим человеком. Если это так — ну, сошел с ума, бывает. Ходорковский-то тут причем? Если не так — значит поклеп. Вообще, не очень понимаю, какую роль сыграет Невзлин в оппозиционной среде. Он не блогер, он не моральный камертон, он не лидер какой-то группы. Просто уехавший соратник олигарха в далеком прошлом. Конечно, если информация ФБК правдива — противники Ходорковского будут всячески его пинать. Но сам Ходорковский будет все отрицать».





«Согласие бывает только на кладбище»





Экс-депутат и экс-участник Координационного совета оппозиции Олег Шеин в беседе с Daily Storm признался, что сильно не погружался во внутренние разборки среди политэмигрантов, но «судя по предыдущей биографии господина Ходорковского ( в частности, истории с убийством мэра Нефтеюганска) — удивляться не приходится». При этом Шеин не считает эти обвинения ФБК в адрес Невзлина концом для внесистемной оппозиции.





«Они [противники власти] проходят свою трансформацию в разных формах. Какие-то организационные структуры исчезают, какие-то — вновь появляются. Поэтому здесь есть у них понятный внутренний кризис. В принципе, в эмиграции (что российской, что не российской) он всегда бывает. Но это и понятно. Потому что кризис — история трансформации, перемен. Они всегда предполагают разрушение чего-то старого для создания чего-то нового. Иногда получается, иногда — нет. Но удивляться здесь не стоит. Обычная история», — рассуждает бывший депутат Госдумы.





Он назвал естественной ситуацию, когда у оппозиции разные взгляды. «Часть людей в принципе порывает все контакты с российским обществом, а часть, как Яшин (признан иноагентом), — напротив, ставит акценты. Отделяет власть и население. И показывает, что у населения есть разные точки зрения».





Шеин обратил внимание, что сейчас в эмиграции находится «большая палитра» из числа недовольных властью: «Там [в оппозиции] разные люди уехали — и правые, и левые, и кто-то из числа тех, кто себя раньше в качестве патриота позиционировал или националиста. Естественно, что между ними не может быть тождества. Это понятно, поскольку внутри любого общества (в том числе и российского) нет согласия. Согласие бывает только на кладбище. А есть разные точки зрения! Они никуда не деваются, когда часть такой широкой палитры оказывается за пределами страны. А эмиграция всегда обостряет восприятие. Потому что это кризис», — сказал собеседник.





«Люди развлекаются, как могут»





Зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров сообщил, что «на уровне заголовков в новостной ленте» увидел разгорающийся скандал в оппозиционных рядах. Все это, по признанию Гончарова, напоминает «какую-то трагикомедию» и вызывает иронию и понимание, что идет раздел на два сообщества: одно связано с Ходорковским — Невзлиным, другое — с ФБК.





«Люди живут в какой-то своей реальности. Полностью потеряли адекватность. Как мне представляется. Ну и выживают как могут. Внутривидовая борьба — она самая жесткая. Но, мне кажется, со времен 90-х годов, когда Леонида Невзлина обвиняли в заказе убийства мэра Нефтеюганска, — видимо, ничего не изменилось в методах. Так это видится. Люди, которые работают с Невзлиным, мне уже пишут, что они доверяют этой информации. Желаю всем удачи. Веселое время у них», — заявил Гончаров.





По мнению политика, разборки навальнистов и соратника Ходорковского людей, живущих в России, особо не могут интересовать, поскольку «это просто никак не касается их жизни, их реальности, действительности». «А там уже люди развлекаются, как могут, увы... » — многозначительно, взяв на несколько секунд паузу, произнес собеседник.





В заключение Гончаров отметил, что для представителей политэмиграции наступают сложные времена из-за разделения на два лагеря. Зампред московского отделения «Яблока» также добавил, что лично ему сейчас «просто жалко тех людей, которые к этому не имеют никакого отношения и вынуждены наблюдать вот за этим всем».





Ранее на своем YouTube-канале соратники Навального опубликовали расследование, где заявили, что к ним попала переписка Невзлина и юриста Анатолия Блинова. В 2006 году его осудили в России за покушение на мошенничество. Сейчас юрист живет в Польше.





Команда Навального утверждает: из предоставленной переписки следует, что именно Блинов организовал нападение на Волкова по заказу Невзлина. Сам бизнесмен отверг обвинения ФБК, назвав их «состряпанными в Москве». Ходорковский же призвал «правоохранителей из демократических стран» провести расследование. Ходорковский заявил, что у него есть два варианта. Первый: если информация ФБК правдива — «тогда Невзлин сошел с ума», второй: все расследование — это «фээсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег». Миллионер добавил, что и команда ФБК, и Невзлин уже обратились в полицию.





Покушение на Волкова было совершено 12 марта 2024 года. Вечером возле его дома в Вильнюсе на соратника Навального напали неизвестные и избили его молотком. Волков получил перелом руки и множественные ушибы ноги.