Распространяемая информация о возможности создания Украиной ядерного оружия — это чушь и блеф. Так депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном создании Киевом ядерного оружия. По его словам, у Украины нет таких мощностей и технологий.





«Учитывая советский опыт, мы начали в 1943-м и закончили в 1949 году работу над созданием атомной бомбы. Шесть лет потребовалось. Поэтому такие заявления иначе как блефом не назовешь! Ну как они могут создать? Для этого необходимы технологии и в конечном итоге промышленные мощности. Даже количество оружейного плутония для одной ядерной бомбы. Это чушь полная», — сказал Daily Storm Соболев.





Отвечая на вопрос о возможности применения Украиной ядерного оружия против России, парламентарий выразил уверенность, что этого не произойдет.





«Потому что мы один народ. Надо сделать все, чтобы в конечном итоге победить на Украине фашизм и объединиться наконец с Украиной в единый народ. Мы русские. Разве князь Владимир (который крестил Русь) или князь Юрий Долгорукий (который основал Москву) — не русские? Просто к власти пришли оголтелые фашисты с измененным сознанием. И мы должны сделать все (в том числе в информационном поле), чтобы сказать: «Мы один народ», — считает Соболев.





Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России. Немецкий таблоид пишет, что это заявление прозвучало несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент издания.





Источник Bild уточнил, что сценарий создания ядерного оружия рассматривается в качестве возможного, если после окончания текущего конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны Российской армии последуют новые действия. Запад должен «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — о наших красных линиях», предупредил он.





По данным аналитика Юлиана Репке, условием восстановления ядерного оружия, которое Украина сдала в 90-х, может стать вторая попытка России пойти на Киев.