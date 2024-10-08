Президент Российского зернового союза прокомментировал призыв главы Минсельхоза молиться за спасение урожая

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что россиянам нужно молиться Илье-пророку, чтобы пошел дождь, иначе страна останется без урожая. Из-за засухи посев озимых культур идет плохо. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал Daily Storm, что причина возможных потерь кроется не в отсутствии влаги, а в проблемах экономики.





По его словам, та экономика, которая существует на данный момент, делает нерентабельным фундамент озимого урожая — пшеницу.





«Озимый посев сейчас идет плохо, это факт, но причина не в погоде, потому что класть в сухую землю семена — это довольно частое явление, тем более в расчете на то, что они потом даже не взойдут, может быть, там какие-то всходы появятся, сейчас, кстати, они пошли уже там, вроде Господь помогает на текущий момент. Но плохо все идет из-за того, что денег нет у крестьян, из-за того, что экономика плохая и нет мотивации у фермеров для того, чтобы вести хозяйство в составе озимого семени. Ведь, например, та же самая пшеница — она является одним из основных массивов озимых. Еще там немного масличных и других культур, но фундаментом и основой именно является пшеница, которая сейчас нерентабельна. В результате это просто неокупаемые инвестиции и риски, которые не оправданны», — объяснил он.





По его мнению, для страны проблемой это станет уже в следующем урожае. В нынешнем их пока нет. Злочевский задумывается: «Дальше посмотрим, поживем увидим». Он считает, что определенную угрозу, конечно же, эта ситуация все-таки несет и сейчас.





«Это угроза потери экспортных позиций, снижение поставок, но если говорить о снабжении культурами внутренних потребностей, то есть о личном потреблении, то тут проблема, собственно, не просматривается, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем», — рассказал аграрий.





Злочевский отметил, что искусственный полив может спасти ситуацию, но дело в том, что это очень дорого и часто тоже неокупаемо. Да и пшеницы у нас практически нет на полевых землях, их используют в основном для кукурузы и других культур, которые просто невозможно вырастить без полива, и это тоже дорого обходится.





Поэтому эксперт настаивает, что отсутствие дождя здесь ни при чем, как об этом говорила глава Минсельхоза Оксана Лут, и молиться надо вовсе не Илье-пророку, ведь другие культуры, к удивлению главы зернового союза, растут хорошо.





«Но не в засухе вообще дело, а в экономике, она должна быть другая, в финансах, люди не хотят производить убытки, поэтому все эти площади из пшеницы на данный момент переориентируются в более рентабельные культуры. В частности, хорошими темпами почему-то идет посев озимого рапса, он почему-то сеется, а пшеница нет, понимаете?» — уточнил Злочевский.





На международном форуме «Биопром 2024», который начался в Геленджике 7 сентября, министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что в регионах, где сеют озимые культуры, давно не было дождей, из-за этого урожай находится под угрозой. Она призвала всех молиться Илье-пророку, чтобы пошел дождь, в земле стало больше влаги, ведь тогда сев будет проходить хорошо.





Ранее, 13 августа, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский выступил на пресс-конференции и обсудил проблемы зерновой отрасли в текущем году. Он сказал, что посевы пшеницы будут сокращаться. Показатель экспорта сельскохозяйственной культуры в 2025 году значительно уменьшится из-за отсутствия средств.