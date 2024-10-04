Движение «Ветераны России» предложили председателю Госдумы Вячеславу Володину подумать о внесении в календарь памятных дат тех дней, в которые в ходе СВО освобождали такие ключевые города, как Угледар, Авдеевка, Марьинка, Артемовск (Бахмут), Соледар, Клещеевка. Член думского комитета по обороне, генерал Виктор Лебедев к инициативе активистов отнесся скептически, пояснив, что не стоит сравнивать взятие Артемовска (Бахмута) и Угледара со Сталинградской битвой или Бородинским сражением. По мнению депутата, на уровне ДНР отметить дату освобождения какого-либо города можно, но на федеральный уровень это выносить не надо.





«Там много городов, в ДНР и ЛНР. И что — каждому памятную дату дать? Это девальвирует такие исторические события, как Сталинградская битва, Курская, Бородинское сражение, Ледовое побоище. Вот давайте мы освободим Донецкую республику, Луганскую республику, Запорожскую и Херсонскую области — и назовем это Днем полного освобождения Донбасса от фашистов. Это будет действительно памятная дата», — заявил Daily Storm генерал.





«Конечно, нельзя сравнивать бои за Бахмут со Сталинградской и Куликовской битвами. На уровне ДНР, может быть, и надо памятную дату такую. Но на уровне России — это уже будет слишком!» — добавил Соболев.





Генерал при этом призвал наградить и поощрить солдат и офицеров, которые в зоне СВО участвовали во взятии важных пунктов на линии боевого соприкосновения. «Но это не памятные даты вносить. «Ветераны России» должны знать, что у нас есть и дни воинской славы, и города-герои. Весь Донбасс в 1943 году был освобожден за 39 суток — но тем не менее в календаре это не памятная дата».





В своем обращении к Володину активисты выразили мнение, что включение дня освобождения Угледара, Бахмута и других городов в календарь памятных дат «станет актом признания заслуг тех, кто сражался за освобождение Донбасса и других территорий от украинских националистов». Это, по мнению представителей движения, также сохранит память об СВО для будущих поколений.