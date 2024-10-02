Как Израиль будет воевать с Ираном, почему не хочет признавать Палестину и чего хочет еврейский народ?

— Что вы думаете по поводу мысли о том, что после трагедии холокоста евреи называют всех своих критиков или врагов нацистами и сторонниками Гитлера? Например, в октябре 2023 года Биньямин Нетаньяху сказал в парламенте, что считает ХАМАС «новой формой нацизма».





— По-вашему, обезглавливать и сжигать живьем детей на глазах у родителей, проводить зверские изнасилования и так далее — это такая форма критики?! Вы хотели бы, чтобы вы лично или ваши близкие такую «критику» испытали на себе? Критика — это высказывание. Акт геноцида (даже не призыв к нему) — это уже не критика.





— Почему для обеспечения безопасности и уничтожения угроз Израиль полностью не займет соседние страны?





— У Израиля нет цели занять территории других стран. Израиль занимает только то, что принадлежит ему по праву. Иногда возникает военная необходимость войти на территорию противника. Например, сейчас армия Израиля входит в Южный Ливан, чтобы оттеснить боевиков «Хезболлы» за реку Литани (это, кстати, полностью соответствует резолюции ООН). До этого Израиль подвергался постоянным обстрелам «Хезболлы», в результате которых разрушались гражданские объекты и гибли мирные жители.





— Почему Израиль не хочет признать Палестину в районе реки Иордан, оставить там свои войска в качестве гарантии того, что арабы не будут совершать теракты?





— Это израильская территория. По соглашениям Осло 1993 года там создали автономию в составе Израиля на условиях, что они не будут совершать теракты. Только тогда была возможность говорить о какой-то государственности. Но теракты не прекращались. Они нарушали все соглашения все время. Ни о каком признании Палестины речи быть не может.