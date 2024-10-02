Как Израиль будет воевать с Ираном, почему не хочет признавать Палестину и чего хочет еврейский народ?

Уже год не утихает конфликт на Ближнем Востоке. После трагических событий 7 октября 2023 года в Израиле отношения между Иерусалимом и Тегераном обострились до предела. Израильская армия ЦАХАЛ начала превентивную военную операцию против иранских прокси-сил на юге Ливана. В ответ Иран 1 октября обстрелял Израиль ракетами. Daily Storm взял интервью у израильского востоковеда-ираниста Гершона Когана, который объяснил политику еврейского государства в конфликте и рассказал, как без общих границ Израиль будет воевать с Ираном и можно ли считать атаку на Ливан аналогом СВО.
— Как вы можете прокомментировать заявления противников Израиля про то, что евреи сами провоцируют мусульман на агрессию?
— Преступник, совершивший злодеяние, всегда ссылается на то, что его «спровоцировали». Насильника обычно «провоцируют» короткой юбкой, грабителя — золотыми часами, убийцу — неправильными словами… Это обычная отговорка преступника, стремящегося уйти от ответственности.
— Что вы думаете по поводу мысли о том, что после трагедии холокоста евреи называют всех своих критиков или врагов нацистами и сторонниками Гитлера? Например, в октябре 2023 года Биньямин Нетаньяху сказал в парламенте, что считает ХАМАС «новой формой нацизма».
— По-вашему, обезглавливать и сжигать живьем детей на глазах у родителей, проводить зверские изнасилования и так далее — это такая форма критики?! Вы хотели бы, чтобы вы лично или ваши близкие такую «критику» испытали на себе? Критика — это высказывание. Акт геноцида (даже не призыв к нему) — это уже не критика.
— Почему для обеспечения безопасности и уничтожения угроз Израиль полностью не займет соседние страны?
— У Израиля нет цели занять территории других стран. Израиль занимает только то, что принадлежит ему по праву. Иногда возникает военная необходимость войти на территорию противника. Например, сейчас армия Израиля входит в Южный Ливан, чтобы оттеснить боевиков «Хезболлы» за реку Литани (это, кстати, полностью соответствует резолюции ООН). До этого Израиль подвергался постоянным обстрелам «Хезболлы», в результате которых разрушались гражданские объекты и гибли мирные жители.
— Почему Израиль не хочет признать Палестину в районе реки Иордан, оставить там свои войска в качестве гарантии того, что арабы не будут совершать теракты?
— Это израильская территория. По соглашениям Осло 1993 года там создали автономию в составе Израиля на условиях, что они не будут совершать теракты. Только тогда была возможность говорить о какой-то государственности. Но теракты не прекращались. Они нарушали все соглашения все время. Ни о каком признании Палестины речи быть не может.
— А как же решение ООН о создании на этой территории двух государств: арабского и еврейского?
— Евреи признали это решение, а арабы — нет. И напали на возникшее еврейское государство. И проиграли. Причем неоднократно нападали и проигрывали. Почему теперь мы им что-то должны?
— Все таки, если признание случится, то его можно будет считать примирением с мусульманами?
— У нас нет проблем с мусульманами. Мусульмане, христиане, друзы живут в Израиле, занимают любые должности, служат в израильской армии. Мы воюем только с террористами, которые хотят нас уничтожить.
— Непосредственный противник Израиля — это Иран. Каким образом ЦАХАЛ может добиться победы над ним?
— Цель Израиля — отразить военную агрессию и показать наглядно ее бессмысленность для наших противников. Как показывает многолетний печальный опыт, политика уступок и умиротворения врага результатов не дает. Поэтому нужен такой баланс сил, при котором наши противники не захотят на нас нападать.
— Нужно ли для этого появление дружелюбно настроенной власти в Иране взамен текущего режима? Или поможет только военное поражение противника?
— Я уверен, что со временем в Иране появится власть, дружественная к Израилю. Вражда наших народов противоестественна. Но на данный момент Исламская Республика просто не признает право Израиля на существование. С ее точки зрения, государства Израиль не должно быть. Это их официальная позиция. Но Израилю достаточно, чтобы Иран просто не совершал враждебных действий. Полагаю, серия поражений его убедит.
— Как Израиль и Иран ведут войну без общей границы? Можно ли добиться успехов только авиацией и ракетами?
— Иран действует через прокси — «Хезболлу» в Ливане и йеменских хуситов. В Ливане нельзя добиться успеха только ракетами и авиацией, поэтому ЦАХАЛ и входит в Южный Ливан. А на территории Ирана Израиль действовать не собирается.
— Но Нетаньяху заявил, что Израиль ответит Ирану. То есть ответ будет через прокси-страны?
— Нет. У Израиля нет понятия «прокси-страны». Какой будет ответ — я не знаю. Но у Израиля нет интересов на иранской территории.
— Как вы можете прокомментировать заявление главы МИД Израиля о признании генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата?
— Гутерриш неоднократно доказал, что занимает крайне предвзятую антиизраильскую позицию. Фактически он дискредитировал себя как глава международной организации. Более того, подразделение ООН БАПОР (UNRWA) было неоднократно замечено в тесном сотрудничестве с ХАМАС. Они по факту сами выполняют функции террористической структуры.
— Почему сейчас мировое сообщество, в том числе и ООН, активно критикует Израиль?
— Причина в том, что во многих странах господствует левая идеология с антиколониальным дискурсом. Они приравнивают Израиль к колонизаторам. Но это неверно. Израиль не колонизатор. Он находится на своей земле, и никакой другой у еврейского народа нет.
— Как вы думаете, сейчас Израиль и Россия близки? ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию в Ливане. Что это, если не израильская СВО? Можно ли сказать, что теперь наши страны друзья?
— Израиль и Россия не близки. Израиль защищает своих граждан от геноцида, который стремятся совершить его враги. Они это не скрывают и во время резни 7 октября 2023 года это наглядно продемонстрировали. Наши страны — не друзья.
— Если Россия перестанет сотрудничать с Ираном, наши государства могут стать друзьями?
— Проблема не только в сотрудничестве России с Ираном, но в антиизраильской позиции и поддержке террористических организаций (в первую очередь — ХАМАС). Израиль всегда открыт для сотрудничества со всеми странами.
— Не боитесь ли вы повторения еврейских погромов в России? Как их не допустить?
— Погромы возможны в любой точке мира. Увы. Как не допустить? Евреи должны соблюдать заповеди Торы. Тогда Творец мира сам не допустит.
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