Скоро будет город-сад: в Госдуме ответили дизайнеру Лебедеву, назвавшему «жопой» Среднеуральск

Дизайнер Артемий Лебедев в ходе выступления на строительном форуме 100+ TechnoBuild назвал свердловский город Среднеуральск «жопой». Депутат Госдумы и уроженец Екатеринбурга Максим Иванов ответил дизайнеру. По мнению Иванова, такие заявления блогера говорят о его воспитании, а извинений местные жители не дождутся. Парламентарий также считает, что благодаря стараниям местных властей скоро Среднеуральск из «жопы» превратится в «город-сад».





«Я в Среднеуральске не раз бывал. Ездил на рыбалку, друзья там есть. Знаком и с главой города. Человек он деятельный. Артемий Лебедев может что угодно говорить. Но в ближайшей перспективе Среднеуральск будет у нас городом-садом. Думаю, из жопы превратится в сад», — заявил Daily Storm депутат.





«Насколько понимаю, Лебедев вообще говорил, что все небольшие муниципальные города — это жопа. И архитектура, и прочее. Ну, это его манера общения, видимо, и воспитанность. Я видел Лебедева в шоу, где он вещал на всю страну примерно такие же слова. Это стиль жизни человека. Если он этого не скажет — наверное, ему будет плохо житься. Думаю, к сожалению, не дождемся мы от Лебедева никаких извинений. Человек считает, что он прав», — сказал Иванов.





По его данным, скоро в городе-спутнике Екатеринбурга закипит большая стройка: появятся новая трамвайная ветка, современные микрорайоны. «Учитывая, что там есть большое водохранилище, — этот район будет востребован. Наверное, лет через пять никто уже не сможет сказать, что Среднеуральск — это не совсем развитый муниципалитет...» — полагает собеседник.





Однако заявления дизайнера не задели местные власти, убежден Иванов: «Наверное, у мэра есть чувство юмора. Конечно, он не обиделся. Возможно, он воспринял эти слова Лебедева как вызов, что поставленные планы надо выполнять».





2 октября в Екатеринбурге Артемий Лебедев выступал с лекцией о развитии малых городов. «В Среднеуральске, очевидно, жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», — сказал блогер. Он считает, что в Европе ситуация в малых городах лучше, поскольку местные жители соревновались друг с другом, у кого дом лучше.





Лебедев также обратил внимание, что в городе-спутнике Екатеринбурга есть красивая архитектура, наследие дореволюционных купцов. Именно на это предложил опираться дизайнер для продвижения бренда Среднеуральска.