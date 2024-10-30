Новосибирские депутаты-иноагенты после лишения мандатов останутся в России

В горсовете Новосибирска уже в ноябре могут потерять мандаты два депутата со статусом иноагента – Антон Картавин и Светлана Каверзина. В беседе с Daily Storm Картавин рассказал, что удалил все незаконные материалы и пытается опротестовать статус иноагента в суде против Минюста, но не верит в положительный исход. Каверзина и вовсе считает, что не имеет никаких шансов сохранить мандат. Тем не менее оба депутата после сложения полномочий продолжат заниматься политикой и не собираются эмигрировать из России.





Еще в мае 2024 года Госдума приняла поправки, по которым депутаты-иноагенты будут лишены мандатов. В городской думе Новосибирска решили принять это нововведение у себя, из-за чего сразу два местных народных избранника могут лишиться мандатов. Светлана Каверзина рассказала Daily Storm, что у нее с коллегой по несчастью Антоном Картавиным осталось несколько дней до прекращения полномочий. Окончательно решить вопрос в гордуме смогут тайным голосованием в декабре или уже 12 ноября, если захотят отобрать мандаты как можно раньше.

Парламентарий не намерена бороться против решения коллег, поскольку не видит в этом смысла. Каверзиной предъявили, что она разместила у себя в соцсетях два поста с упоминанием иноагентов. Женщина объяснила, что отыграть назад это нельзя — иначе пришлось бы «сделать не совсем живыми» всех читателей ее страницы в соцсетях.

По словам Каверзиной, в отличие от нее у Картавина есть хотя бы «призрачный шанс в 0,0001%» снять с себя статус иноагента. Сам Картавин заявил изданию, что пытается опротестовать в суде решение Минюста о признании его иноагентом. Он уже удалил все три статьи о себе в СМИ-иноагентах, а следовательно и «иностранное влияние», в котором его обвинили в министерстве.





Тем не менее Картавин не верит в свою победу, поскольку считает это политическим решением властей. Он напомнил, что все выступавшие на публичных слушаниях по законопроекту жители Новосибирска высказались против исключения иноагентов из числа депутатов. Как и Каверзина, протестовать против решения коллег в гордуме Картавин не намерен. По его мнению, нужно полностью отменить закон, позволяющий снимать избранных депутатов, и реабилитировать всех пострадавших от него.

Оба парламентария не собираются после сложения полномочий покидать родной город. Картавин заявил, что останется в Новосибирске. Каверзина также отказывается покидать Россию. Об этом она заявила еще в 2021 году, когда ее начали запугивать уголовным делом. Активистка намерена даже без мандата работать на благо родного Советского района и 46-го округа. Каверзина напомнила, что является членом партии «Гражданская инициатива», поэтому, скорее всего, займется в том числе партийными делами.

Ранее нескольких депутатов-иноагентов уже лишили полномочий. 24 октября госсовет Республики Коми принял постановление о досрочном лишении мандата бывшего главы фракции КПРФ Виктора Воробьева (иноагент). 25 октября депутатских полномочий лишили недавно признанного иноагентом внефракционного депутата совета Северодвинска Сергея Илюхина. 30 октября сложил полномочия замглавы фракции «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский (иноагент).