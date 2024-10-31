«Я не ромашка и не фикус». Депутат Хамзаев призвал телеведущего Евгения Попова не выносить их конфликт на публику

Депутат Султан Хамзаев в беседе с Daily Storm прокомментировал свой конфликт с коллегой по Госдуме Евгением Поповым. По мнению Хамзаева, его визави не следовало выносить спор на федеральный канал.

«У разных депутатов бывают разные мнения. Это нормальная ситуация. Здесь нужно не в истерики впадать, а профессионально работать. И рекомендую не забывать, что основное место работы и Попова, и Хамзаева — Государственная дума Российской Федерации. Не телеканалы и другие места. Здесь надо быть профессионалами и понимать, где работаем, как и кем», — считает Хамзаев.





Он заверил, что не намерен куда-либо жаловаться на Попова. Если ведущий программы «60 минут» хочет выступить с критикой по тому или иному вопросу, то пусть делает это лично, добавил Хамзаев:





«Я свое мнение озвучиваю всегда открыто любому коллеге, не кулуарно и не за спиной. Кому-то это нравится, кому-то нет. Хамзаев не ромашка и не фикус. Его не надо как цветочек оценивать по запаху. Его надо оценивать только с точки зрения профессиональной этики», — сказал депутат.





Вместо резких выступлений в прямом эфире он посоветовал обсуждать все разногласия в рамках парламента и фракции «Единая Россия»:

«И Попову, и Иванову, и Магомедову посоветую, тем более если это член фракции «Единая Россия», — если есть какие-то вопросы, для этого есть фракционное руководство. У нас авторитетный руководитель Владимир Васильев. Вот туда все вопросы пусть задают, и фракция пусть разбирается, чем создавать вот такие информационные вибрации на пустом месте», — предложил Хамзаев.





Конфликт между депутатами возник на фоне решения правительства Владимирской области ввести в местных школах запрет на ношение «одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность». Депутат Султан Хамзаев в ответ назвал правительство региона «идиотами». Его коллега по партии и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов во время обсуждения этого высказывания в прямом эфире назвал Хамзаева «хайпожором». Позже в своем Telegram-канале Попов заявил, что Хамзаев звонил и угрожал ему.