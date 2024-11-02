Тепло из сердца Москвы: «Письма героям» в преддверии Дня народного единства

В канун Дня народного единства в Москве состоялась трогательная акция «Письма героям», объединившая людей всех возрастов и профессий. Под эгидой московских единороссов дети и их родители, студенты, активисты, депутаты и просто неравнодушные москвичи писали искренние слова поддержки и благодарности тем, кто сейчас защищает страну на передовой. Вместе с письмами отправлялись теплые подарки и сувениры, наполненные теплом и заботой, созданные руками детей и взрослых.





Зампред МГД Степан Орлов в разговоре c Daily Storm пояснил, что когда мы говорим о народном единстве, это как раз и есть взаимопомощь и участие в подобного рода акциях, в тех процессах, которые чрезвычайно важны для страны.





«Помимо медикаментов и гумпомощи, важно и доброе слово. Сегодня мы пишем письма нашим героям, бойцам СВО. В первую очередь москвичам — мобилизованным и добровольцам. Это кусочек нашего тепла, благодарности, уважения. Это не отменяет и материальной помощи. Всегда должно быть соединение слова и дела», — добавил он.





«Каждая частичка тепла, переданная нашим бойцам в виде писем, гуманитарной помощи, добрых пожеланий, невероятно важна. Это укрепляет боевой дух, придает энергию и желание идти до конца, — говорит Ирина Елиферова, координатор «Женского движения Единой России» в Москве. — Когда мы приезжаем к нашим ребятам за ленточку, простые улыбки, письма, разговоры по душам делают огромное дело для поддержания их морального духа и стремления к победе. Женское движение продолжает работать по сбору гуманитарной помощи, уделяет внимание психологической поддержке и заботе. Маскировочные сети, носки, подшлемники, тактические браслеты, окопные свечи — все это женщины делают своими руками с теплом и любовью. И в этот раз мы снова поедем за ленточку, чтобы лично передать письма, написанные москвичами, депутатами, волонтерами и активом партии, чтобы согреть наших бойцов в наступающие холода.»





Руководитель рабочей группы МГД по СВО Максим Руднев отмечает, что День народного единства в последнее время действительно стал праздником, который сплотил всех россиян.





«Народ объединился против врага и за наших ребят. Сегодня мы все писали письма для бойцов, которые мы передадим буквально 4 ноября. Помимо писем, депутаты привезли в наш исполком гуманитарку, те вещи, которые просили бойцы. И вместе с письмами мы передадим тепло из Москвы, тепло для ребят. Я много раз был там и видел, что они всегда с улыбкой читают письма, кто-то даже оставляет на память. В расположении у ребят и детские рисунки есть, и письма из Москвы, и это всегда им напоминает о доме», — добавил он, отметив, что сам всегда желает им скорейшего возвращения домой и, конечно же, победы.





На мероприятии девушки занимались плетением тактических браслетов — практичных и символичных аксессуаров, которые могут не только напоминать бойцам о доме, но и пригодиться в критической ситуации. Одновременно с этим они создавали броши в цветах триколора — как знак поддержки и признательности тем, кто находится на передовой.





Координатор «Женского движения «Единой России» ЮВАО Эльмира Зульгина рассказывает, что разнообразные поделки — это во многом заслуга общества многодетных, которое является самым активным в стране.





«Многодетные мамы — они всегда полны креатива и находят решения на любой вопрос. Когда началась СВО, мы задумались, что еще можем привозить в госпиталь Бурденко, помимо писем. Так родилась идея вырезать медальки, а потом мы начали придумывать инсталляции. Делали цветы в цветах триколора, медали, и стали дарить бойцам. Сначала я скептически относилась к таким вещам: для меня гуманитарная помощь — это практическая помощь. Но когда мы передали письма и зашли в палату, то увидели у бойца нашу открытку и медаль. Я спрашиваю: «Откуда это у вас?» Он отвечает, что получил в пакетике. Когда бойцы поступают в Бурденко, им обязательно выдают набор с принадлежностями, письмом и инсталляцией. Они прижимают это к сердцу, и это очень трогательно», — делится девушка.