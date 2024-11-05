Америка готова к женщине-президенту, но не к Камале Харрис: почему эксперты считают, что Трамп снова победит

5 ноября начались 60-е президентские выборы в США, кандидатами на которых стали Камала Харрис от демократической партии и Дональд Трамп от республиканской партии. В 2016 году Трампу уже проиграла Хиллари Клинтон. Американисты рассказали Daily Storm, что есть основания ожидать повторения истории.





Политолог из международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не считает, что гендер является препятствием на пути к власти в США.





«В 2016 году Хиллари Клинтон не стала президентом не в силу того, что она дама. Между очень пафосной и псевдоаристократичной Хиллари Клинтон и довольно демократичной и вполне простой Камалой Харрис есть огромная разница, в том числе в поведении. Хиллари Клинтон очень сильно просела в ржавом поясе: за нее не захотели голосовать те, кого русские называют рабочими. Она их очень сильно напрягла своей программой, которая исходила от слишком благополучного человека», — уточнил он.





Более того, американист и историк Владимир Можегов утверждает, что Америка давно уже готова к президенту-женщине, якобы «она даже была готова к Трампу в женском обличье».





«В прошлый раз выбор пал на Трампа не потому, что он мужчина. Америка испугалась Клинтон, ее клана, который готов был начать войну на Ближнем Востоке. Те, у кого есть чувство самосохранения, этого не хотят. А сейчас шансы примерно равны, у демократов есть огромный ресурс для победы», — предположил Можегов.





По словам ведущего научного сотрудника центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, несмотря на то что кандидатура Харрис является двойным ударом со стороны демократической партии, так как она цветная женщина, Трамп популярнее.





«Я думаю, у Харрис шансы победить меньше, чем у Трампа. Сейчас букмекеры говорят, что он незначительно лидирует, хоть и шансы у обоих кандидатов 50 на 50, но у Трампа на 2-3% больше. Откровенно говоря, пока они идут вровень», — отметил эксперт.





Политолог и американист Малек Дудаков рассказал о причинах проигрышей женских персон на президентских выборах в США. По его мнению, основная проблема состоит не в том, что американцы патриархально настроены, а в том, что кандидаты в президенты женского пола очень неудачные — они бездарные политики.





«Да, если Камала Харрис победит, она будет первой цветной женщиной на посту президента. Хотя эти шансы не так высоки, как у Трампа, так как она провела довольно провальную короткую кампанию, хоть и трехмесячную, в которую залили много денег, задействовали какие только можно политтехнологии. Но все это не помогает, если сам кандидат крайне не талантлив, а Харрис именно такая. Она не может нормально ответить на вопросы без телесуфлера, во рту бесконечный салат, не умеет общаться с избирателями и не чувствует политическую обстановку. Когда она произносит много текста без всякого смысла, даже ее сторонникам непонятно, о чем она говорит», — пояснил Дудаков.





Тем не менее, он считает, что женщина рано или поздно станет в Америке президентом, но, чтобы это наконец произошло, ей необходимо быть более талантливой как политик.





«Вполне допускаю, что этой женщиной может быть и республиканка. Хоть и республиканцев обвиняют в сексизме. На этих выборах демократы активно используют гендерную карту, но, уходя в историю, можно вспомнить выборы 2008 года: на них у республиканцев была кандидатом женщина Сара Пэйлин и по ней некрасиво проходились те же самые демократы, которые сейчас себя пытаются выставить феминистами. Поэтому если республиканцы выставляют женщину, то в ее адрес звучит огромное количество сексистских шуток и критики, которые идут и в сторону партии. Но рано или поздно, я думаю, женщина изберется. Тем более, что вице-президентом она уже стала», — добавил он.





Президентские выборы в США 2016 года прошли 8 ноября, победу одержал Дональд Трамп от Республиканской партии, набрав 306 голосов выборщиков. У Хиллари Клинтон от Демократической партии было 232 голоса.