«Коми сегодня будет пировать». Отставку губернатора Владимира Уйбы местные политологи и депутаты встретили положительно

Политолог и уроженец Коми Александр Кынев в беседе с Daily Storm заявил, что в регионе рады уходу Владимира Уйбы с поста губернатора. По его словам, политик не смог найти общий язык с местными, поэтому освободил место для своего сменщика аккурат перед выборами. По словам депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова, новым главой может стать родной для региона губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.





«Думаю, что половина республики сегодня будет нетрезвая. Однозначно от радости, поскольку степень неприятия была крайней. У Уйбы было хорошее начало, а потом все остальное — за упокой. Контакт с местными не сложился. Рейтинг низкий, проиграно все, что можно было проиграть. Куча скандалов», — прокомментировал Кынев уход Уйбы.





По мнению политолога, жители Коми как северные люди не сошлись характерами с назначенным главой.





«Северные люди привыкли к самодостаточности и уважению. Я сам из Республики Коми и могу сказать, что самое большое оскорбление на северах — это когда человек всем тыкает. Это верх неприятия человека. Главная проблема Уйбы — отсутствие контакта и грубость. С людьми так разговаривать нельзя, на Севере особенно», — заявил Кынев.





Он также объяснил, что глава Коми решил покинуть пост именно сейчас в связи с грядущими выборами губернатора в регионе.





«Он избран в 2020 году, полномочия заканчиваются через пять лет. То есть в следующем году выборы. Нужно было либо оставлять его, либо менять. Чем больше времени, тем больше шансов у нового назначенного подготовиться к выборам», — считает политолог.





Кынев напомнил, что на выборах в Госдуму в 2021 году Уйба допустил победу коммуниста Олега Михайлова, с которым губернатор незадолго до этого публично поссорился. Сам Михайлов в беседе с Daily Storm сказал, что отставка его оппонента была очевидной — о ней ходили слухи еще с момента назначения Уйбы.





«Он был и остается чужим, не стал своим ни для людей, ни для элит. Так и не понял, как здесь работать и взаимодействовать. Для республики это не потеря, а даже плюс. Совершенно очевидно, что вреда Уйба принес гораздо больше. Еще он говорил, что пойдет обязательно на второй срок, но закончилось все это отставкой», — высказался коммунист.





Михайлов поведал, что, по его информации, сменщиком Уйбы станет действующий глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.





«Вполне возможно, он займет пост временно исполняющего обязанности. По той информации, что у меня есть, это будет он (Гольдштейн). Я до этого слышал его кандидатуру, она обсуждалась. Это не чуждый человек, как Уйба, но он долго работал в федеральных структурах и возглавлял другой субъект. Сможет ли он работать в республике — посмотрим», — поделился депутат КПРФ.





5 ноября глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о своей отставке. В видеообращении он сообщил, что президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». 4 ноября о своем уходе сообщили глава Тамбовской области Максим Егоров и ростовский губернатор Василий Голубев.