Кандидатом в президенты США может стать гражданин от 35 лет и старше, родившийся в Соединенных Штатах и проживающий там не менее 14 лет.





С 1853 года в голосовании побеждали только республиканцы и демократы. Но выдвигаться на пост могут и кандидаты от менее популярных партий, а также независимые претенденты. Для участия в выборах нужно собрать необходимое число подписей в свою поддержку в каждом штате.





В 2024 году только около 2% избирателей, скорее всего, проголосуют за кандидатов от третьих партий, пишет издание Vox со ссылкой на прогноз эксперта Центра политики Университета Вирджинии Кайла Кондика. По другим оценкам, четыре самых популярных представителя третьих партий вместе наберут не больше 3% голосов.





По словам Кайла Кондика, «возможно, но маловероятно, что общее число голосов у кандидатов третьих партий будет больше, чем разница между Трампом и Харрис в одном или нескольких штатах». Это значит, что голоса за представителей третьих партий могут сыграть решающую роль в нескольких штатах.





Врач — противник помощи Украине от Партии зеленых