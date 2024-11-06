Официально подсчет голосов на выборах президента США еще не закончился, но сам Дональд Трамп уже объявил себя главой государства. Помимо республиканца-миллиардера и появившейся в последний момент предвыборной гонки демократа Камалы Харрис, свой голос можно отдать за представителя третьих партий. Среди них врач — противник помощи Украине, либертарианец и активист движения против абортов. По прогнозам экспертов, они могут лишить Трампа и Харрис около 2-3% голосов, в некоторых штатах они могут стать решающими.
Третьи партии
Кандидатом в президенты США может стать гражданин от 35 лет и старше, родившийся в Соединенных Штатах и проживающий там не менее 14 лет.
С 1853 года в голосовании побеждали только республиканцы и демократы. Но выдвигаться на пост могут и кандидаты от менее популярных партий, а также независимые претенденты. Для участия в выборах нужно собрать необходимое число подписей в свою поддержку в каждом штате.
В 2024 году только около 2% избирателей, скорее всего, проголосуют за кандидатов от третьих партий, пишет издание Vox со ссылкой на прогноз эксперта Центра политики Университета Вирджинии Кайла Кондика. По другим оценкам, четыре самых популярных представителя третьих партий вместе наберут не больше 3% голосов.
По словам Кайла Кондика, «возможно, но маловероятно, что общее число голосов у кандидатов третьих партий будет больше, чем разница между Трампом и Харрис в одном или нескольких штатах». Это значит, что голоса за представителей третьих партий могут сыграть решающую роль в нескольких штатах.
Врач — противник помощи Украине от Партии зеленых
Партия зеленых США выбрала в кандидаты 74-летнего врача и экоактивиста Джилл Стайн. Она уже была кандидатом от партии в 2016 году, но набрала только около 1% голосов избирателей.
Стайн не раз выступала против того, чтобы США оказывали военную помощь Украине. Политик заявляла, что украинцев «используют как пушечное мясо в конфликте сверхдержав». Также она считает, что огромные средства, идущие на военную поддержку Украины, лучше потратить на улучшение качества жизни самих американцев.
Врач также против военной помощи Израилю со стороны США и выступает за прекращение огня в секторе Газа.
Джилл Стайн зарегистрировалась как кандидат и была допущена к участию в выборах в 38 штатах. По прогнозам местных СМИ, Стайн может собрать до 2% голосов и лишить части голосов Камалу Харрис.
Самый влиятельный либертарианец Америки
Либертарианская партия выбрала своим кандидатом 39-летнего политического активиста Чейза Оливера. Журнал Rolling Stone называет его самым влиятельным либертарианцем Америки.
«Этот кандидат в президенты хочет, чтобы вы могли сделать аборт и купить ракетную установку, а также утверждает, что он — не спойлер», — дает оценку издание.
Оливер заявлял, что двухпартийная система США «сломана» и лишает американцев права выбора. Как и все либертарианцы, он хочет «максимально устранить влияние властей на жизнь» граждан и дать людям больше возможностей влиять на свою жизнь.
Либертарианец — ярый противник Трампа. Оливер поддерживает антивоенное движение и призывает Соединенные Штаты сосредоточиться на мирной политике.
«Остановим войны. Остановим беспилотники. Остановим политику постоянного вмешательства. Сбросить бомбу легко, но гораздо сложнее продолжать мирное сосуществование. Мы должны пойти по более сложному, но необходимому пути», — говорится на сайте кандидата.
Оливер зарегистрировался как кандидат в президенты в 47 штатах.
Противница империализма
Партия за социализм и освобождение выдвинула своим кандидатом крайне левую активистку и богослова Клаудию де ла Круз. Она смогла зарегистрироваться только в 19 штатах.
Американские СМИ не указывают точную дату ее рождения: ей 42-43 года. Она родилась в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Доминиканской Республики.
Клаудия де ла Круз стала противницей империализма, после того как в 17 лет посетила Кубу. В юности она была координатором оппозиционных акций, в том числе марша против войны в Ираке.
Политик выступает за выплату репараций темнокожим американцам, отмену долгов по кредитам на учебу, прекращение военной помощи Израилю, а также за сокращение военного бюджета на 90%.
Активист движения против абортов
От Конституционной партии в выборах президента участвует 65-летний создатель движения против абортов «Операция «Спасение» Рэндалл Терри. Он был зарегистрирован в 12 штатах.
Терри настолько яро протестовал против Барака Обамы, когда тот был президентом, что был не раз арестован. А в 2012 году Рэндалл Терри баллотировался на президентских выборах от Демократической партии.
СМИ активист особенно запомнился желанием показать жутковатую предвыборную рекламу с детальными изображениями абортированных плодов, а также сравнением защитников легальных абортов с нацистами.