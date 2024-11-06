Российские оппозиционеры уверены, что победа Трампа вряд ли отразится на положении политэмигрантов за рубежом

На выборах президента США республиканец Дональд Трамп побеждает свою оппонентку из Демократической партии Камалу Харрис. Отразится ли победа Трампа на положении российской оппозиции за рубежом? На этот вопрос Daily Storm ответили политики из России и из-за рубежа.





Председатель «Яблока» Николай Рыбаков сказал, что выборы в США вряд ли что-то изменят в этом вопросе.





«Если кто-то из покинувших Россию больше общался с демократами, чем с республиканцами, то Демпартия же не на улице — у них власть в трети штатов и почти половина Конгресса США. Но вопрос ведь в том, что это общение никак не поможет ни нашей стране, ни установлению мира на Украине», — выразил мнение Рыбаков.





Лидер движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман считает, что Демократическая партия США продолжит поддерживать российских оппозиционеров.





«Посмотрим, но, думаю, все будет о'кей. Есть же еще партийные НКО», — напомнил изданию Юнеман.





У находящихся за рубежом иноагентов в беседе с Daily Storm мнения разделились. Дмитрий Гудков (иноагент) думает, что вряд ли США перестанут оказывать поддержку российской оппозиции, однако с Трампом «все непредсказуемо». А Максим Кац (иноагент) заверил, что не слышал, чтобы кто-то из России получал поддержку от Демпартии США.





За 2024 год российские оппозиционеры как минимум дважды встречались с президентом США Джо Байденом. В феврале американский лидер пообщался со вдовой и дочерью Алексея Навального (признан террористом в РФ), а в августе — с обменянным политзаключенным Владимиром Кара-Мурзой (иноагент) и его семьей.





6 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе. Он назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов, выступая перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Трамп пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории страны.