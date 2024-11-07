Перестановки удивили: главный раввин Еврейской автономной области рассказал о бывшем и нынешнем главах региона

Бывший губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн возглавил Республику Коми. Сменщицей Гольдштейна стала начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. Соответствующие указы российский лидер Владимир Путин подписал 5 ноября. Главный раввин Еврейской автономной области Эфраим Колпак в беседе с Daily Storm заявил, что перестановки стали неожиданностью для жителей региона. Собеседник также отметил, что и Гольдштейн, и Костюк — люди, открытые к общению, и выразил уверенность в том, что они оправдают доверие президента.





«В принципе, вся эта ситуация с перестановками удивила. Потому что не было ничего, что предвещало бы такое развитие событий. Детали уже меньше удивляют, чем сам факт, что есть такая кадровая перестановка», — сказал главный раввин ЕАО.





Он вспомнил, что с Костюк пересекался еще во времена ее работы в аппарате у Гольдштейна, и отметил отличное сотрудничество с чиновницей. По словам раввина, тогда были потрясающие совместные проекты. В частности, Колпак вместе с Костюк организовывал праздник Песах в 52 населенных пунктах ЕАО: «Это было первый раз, когда получилось придать такой масштаб именно еврейской составляющей культуры области. Поэтому у нас тоже была замечательная плодотворная работа с ней».





«Наверное, для Костюк это реальное повышение. Думаю, у нее есть планы, желание двигаться вперед. Костюк довольно открытая. Мы уже с ней успели пообщаться после назначения. Поздравил со вступлением в должность», — добавил собеседник.





Колпак, говоря о Гольдштейне, подчеркнул, что это очень открытый к общению человек, который «не был огорожен какими-то большими заборами». «В том плане, что он находился в коммуникации с жителями области. При нем лично я заметил много позитивных визуальных изменений в том, что касается общественных пространств, появившихся в Биробиджане. Больница областная очень стала прилично выглядеть», — заявил собеседник.





По мнению раввина, бывший глава ЕАО должен справиться и на новом месте работы — в Коми. «Я слабо знаком с этим регионом. Вообще не знаю, с какими трудностями столкнется новый глава и какой у него фронт работ. Но с другой стороны, я знаю Ростислава Эрнстовича как человека очень коммуникабельного, талантливого и трудоспособного. Пожелаем ему успехов», — заключил Колпак.





Гольдштейн начинал карьеру как электрослесарь Сахалинской ГРЭС «Сахалинэнерго». Переехав в 1990 году в Коми, он работал там водителем, а потом занимался предпринимательской деятельностью. Политическую карьеру начал в 2004 году с должности председателя комитета по соцполитике Государственного совета республики. В промежутке с 2007-го по 2019 год успел побывать депутатом Госдумы, сенатором и главой Еврейской автономной области.





Мария Костюк с 2017-го по 2019 год была помощницей Ростислава Гольдштейна, а с 2020-го по 2021-й занимала должность замруководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО. Сама она — уроженка региона. В середине 2023 года уволилась из правительства и возглавила управление фонда «Защитники Отечества». Также она руководит программой «Время героев». Ее сын, старший лейтенант Андрей Ковтун, погиб в августе 2022 года в зоне СВО и посмертно был удостоен звания Героя России.





5 ноября глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о своей отставке. В видеообращении чиновник сообщил, что президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». До этого, 4 ноября, о своем уходе с постов объявили губернатор Тамбовской области Максим Егоров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.