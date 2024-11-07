Трамп будет править как диктатор?

После победы Дональда Трампа на выборах президента США сразу в нескольких американских СМИ вышли статьи с пугающими заголовками о том, что политик будет управлять страной как диктатор. Республиканцу припомнили его угрозы запустить ракеты в Мексику по наркокартелям, использовать военных для подавления «крайне левых безумцев» в Штатах, а также высылать нелегальных мигрантов из страны миллионами. Российские политологи в беседе с Daily Storm порассуждали, может ли политика Трампа быть близка к диктаторству или речь идет в большей степени о популистских лозунгах.
Диктатура на один день
Американские СМИ и политики называли Трампа диктатором, да и сам Трамп делал это до победы на выборах. Правда, обещал им быть только в первый день своего президентства.
В декабре 2023 года журналисты спросили республиканца, гарантирует ли он, что не будет злоупотреблять властью. «Кроме первого дня. Я хочу закрыть границу и начать бурение. После этого я не буду диктатором», — заверил Трамп.
22 октября 2024 года бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил изданию The New York Times, что кандидат от республиканцев будет править как диктатор. В газете отмечалось, что немногие высокопоставленные чиновники проводили в Белом доме с Трампом во время его президентского срока больше времени, чем Келли.
По словам Джона Келли, Дональд Трамп относится к людям с «крайне правыми взглядами, он авторитарен и восхищается диктаторами». Келли утверждает, что Трамп якобы не раз заявлял: «Знаете, Гитлер сделал в том числе и несколько хороших вещей».
А уже через пару дней, 25 октября, еще 13 бывших соратников Трампа поддержали опасения Джона Келли о «диктаторе», заявив, что политик стремится к «абсолютной, бесконтрольной власти».
Радикально-популистские замашки
Опрошенные Daily Storm эксперты сходятся во мнении, что сравнение Трампа с диктатором — преувеличение. У миллиардера скорее радикально-популистские замашки, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Трамп хотел бы, чтобы его поддерживали все, но все поддерживать, конечно, не будут. Мне кажется, что он больше говорит, чем делает, — подчеркивает Брутер. — А что он конкретно сможет сделать — мы это посмотрим. Потому что ему нужно договариваться со своей партией, с избирателями. Он будет пытаться договариваться за счет всех остальных, в том числе за наш счет».
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя резкие высказывания Трампа о запуске ракет по наркокартелям Мексики и использовании армии для подавления «крайне левых безумцев» в США, призывает различать предвыборную риторику и реальные действия политиков после вступления в должность.
«Все-таки совершенно разные могут быть речи, перед выборами много заявлений, обещаний. Они, как правило, приносят какую-то краткосрочную пользу на период избрания, а потом опытный политик переосмыслит, конечно, все, что он сказал, и оставит только то, что необходимо. Все остальное — эта шелуха — сойдет», — считает сенатор.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин соглашается с мнением коллег. «Думаю, что диктатором вряд ли Трамп будет, даже при всем желании, даже при том, что республиканцы его поддержали, потому что все-таки американский президент — лишь проводник интересов элиты американской», — говорит эксперт.
Блохин напоминает, что у миллиардера «прекрасные отношения» с американским военно-промышленным комплексом, бизнесом (тот же Илон Маск), с израильским лобби.
«Понятно, что победил не только Трамп, но и они в том числе. И они его тоже пролоббировали, можно сказать, отчасти. Поэтому, если бы он один там был и руководил, то тогда можно было бы сказать о диктатуре. Но он не одинок. И понятно, что при всем желании вряд ли это произойдет», — поясняет ученый.
Эксперты добавляют, что американская политическая система не позволит Трампу стать диктатором, а согласно Конституции США, он сможет быть президентом только в течение двух сроков. То есть будущий срок — последний.
Месть Трампа
Трамп во второй раз вступает в должность президента США, и первый срок многому его научил, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам.
«Во-первых, что за спиной врагов отставлять нельзя, потому что потом они на нем оттоптались по полной программе. Поэтому я думаю, что он обязательно накажет тех, кто его преследовал эти четыре года!» — считает Владимир Джабаров.
Возможно, против каких-то недоброжелателей Трампа будут возбуждены дела, в том числе уголовные, допускает сенатор.
СМИ называли Дональда Трампа первым в истории США экс-президентом, которому официально предъявили обвинения по уголовному делу. Причем сразу 91 обвинение по четырем уголовным делам. Но после победы Трампа на выборах-2024 источники NBC и CNN сообщили, что Минюст США собирается прекратить уголовное преследование политика.
Бывший генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Бромвич в феврале 2024 года заявил изданию The Hill, что Дональд Трамп — единственный кандидат в американские лидеры, который сделал так много угроз своим врагам. По словам Бромвича, Трамп якобы непрерывно напоминал об угрозах в ходе своей предвыборной кампании.
«У него вендетта против людей, которые, по его мнению, перешли ему дорогу», — утверждает бывший генеральный инспектор американского Минюста.
Сравнение с Франклином Рузвельтом
В истории США был не один жесткий лидер, но назвать их диктаторами нельзя, говорят эксперты. Например, рядом с фамилией Франклина Рузвельта, который единственный в истории США избирался президентом на четыре срока, в СМИ тоже часто встречаются сравнения с диктатором.
«Рузвельт был президентом четыре срока, после этого и была принята поправка, что больше двух нельзя ни в коем виде. Он, конечно, достаточно жестко пытался выстроить политику», — напоминает Владимир Брутер.
Франклин Рузвельт смог привести очень быстро развивающуюся, но проблемную экономику США к ситуации, когда к концу Второй мировой войны она заняла примерно половину мирового ВВП. «Наверное, такие вещи не делаются нежесткой рукой, потому что не всегда можно найти консенсус», — поясняет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
Политолог рассуждает над вопросом, что именно будет делать Трамп и может ли его политика быть похожей на рузвельтовскую, и приходит к выводу, что, как и в свой первый срок, республиканец рискует снова нажить себе много врагов.
«Трамп будет пытаться за счет увеличения американских долговых обязательств, давления, санкций, в том числе на партнеров, сделать так, чтобы Америке были хорошо, а всем остальным — по остаточному принципу, — считает Брутер. — Но что именно здесь получится? Здесь все-таки не Вторая мировая война, ситуация другая, и он не Рузвельт! Его намерение решать все за счет других понятно, но если бы у всех так получалось, то это было бы чересчур. Мне кажется, что у него будет слишком много врагов, так же, как это было и четыре года назад».