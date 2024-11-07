«Влажные фантазии» нацболов. В КПРФ больше не хотят сотрудничать с партией Лимонова

В честь праздника 7 ноября томские национал-большевики решили провести митинг вместе с КПРФ. Коммунисты сначала согласились, но накануне праздника передумали и даже пригрозили натравить полицию на вчерашних союзников, если те явятся на встречу. По словам куратора национал-большевиков, в ячейке компартии так поступили «по указке сверху», как в последнее время делали и в других городах России. Но в томском горкоме КПРФ заверили, что с ними никто не договаривался о совместном митинге, а вся история — это «влажные фантазии» нацболов.
«На место проведения мероприятия вызван спецназ»
За несколько дней до митинга члены томского отделения «Другой России Э В. Лимонова» договорились о своем участии с одним из представителей КПРФ. Куратор томских нацболов Николай Умеренков объяснил Daily Storm, что ячейки организации из-за своей небольшой численности часто ищут идеологических союзников для совместных акций.
«Мы находим какие-то схожие с нами политические силы. Проверяем контакт, можно ли взаимодействовать или нельзя. Если все в порядке, дальше работаем. Мы договорились со знакомым человеком из КПРФ, который компетентен в этих приглашениях. Согласовали наше присутствие с символикой и флагами. Но вчера вечером этот комсомолец написал, что нам запрещено приходить. Цитирую: «На место проведения мероприятия вызван спецназ», — рассказал Умеренков.
Нацболы решили подтвердить информацию и обратились к первому секретарю областного отделения КПРФ Вячеславу Третьякову. В переписке он объяснил, что первоначальное решение о партнерстве было принято необдуманно. После совещания коммунисты решили, что лимоновцам нельзя приходить под своими флагами — только в качестве рядовых зрителей. В противном случае их «расценят как провокаторов и попросят полицию их удалить».
«Естественно, мы не пошли. Неправильно так поступать — сначала приглашать, а потом отменять приглашение. А так для чего идти — создать им массовку?! Если прийти без флагов, никакого политического смысла в этом нет», — выразил позицию Умеренков.
По его словам, после публикации в Сети скриншота переписки с угрозами весь чат с Вячеславом Третьяковым был полностью кем-то удален. Подтвердивший участие лимоновцев в митинге комсомолец после новостей об отказе и запугивании полицией 6 ноября сдал партбилет и вышел из КПРФ.
В компартии не в курсе
Глава томского горкома КПРФ Андрей Петров заверил Daily Storm, что вопрос проведения совместного митинга никто не обсуждал ни с ним, ни с кем-либо из партийного руководства.
«Как руководитель городского отделения и первый заместитель в региональном отделении, заявляю, что никто с нами не общался и не обсуждал их участие в наших мероприятиях. Я не знаю, с кем они разговаривали. Это их какие-то влажные фантазии. Сам об этом узнал буквально вчера, когда скинули ссылку на их официальные сети. Якобы они как основные организаторы с беспартийными коммунистами собираются участвовать», — сообщил Петров.
Он добавил, что в местном отделении КПРФ нет какого-то предубеждения или установок насчет национал-большевиков. Глава горкома вовсе не знал об их существовании в Томске до этого дня.
«Тут я не уполномочен что-то говорить. Я первый раз о них слышу. Не слежу за их деятельностью и какие позиции они занимают. Тем более я не знаю, на территории города они вообще существуют? Про них в Томске вообще ничего не слышно, о них ничего не знаю, никогда они не выходили на мероприятия», — удивлен коммунист.
Больше никаких дел с КПРФ не иметь
В «Другой России» напомнили, что случай в Томске не первый, когда в компартии сначала дружили с нацболами, а потом открещивались от них. На памяти у Николая Умеренкова было еще минимум два случая. Весной 2024 года в Омске лимоновцы привлекли комсомольцев на совместную акцию прямого действия, посвященную общественному транспорту.
«По итогу мы написали, что провели акцию вместе: нацболы и комсомол. А комсомольцы у себя на ресурсах выставили все так, что это они придумали и провели, а о нас не сказали ни слова. Мы обратились: «Ребята, мы же дружили, почему вы написали так?» Они ответили, что сверху спущено распоряжение: о нацболах писать нельзя, — и вообще с нами лучше не контактировать», — вспоминал куратор томской «Другой России».
В 2022 году в Барнауле сами коммунисты пригласили лимоновцев на митинг по сносу местного памятника архитектуры. Умеренков подчеркнул, что «гости» несколько раз уточнили, можно ли явиться под своими флагами и выступить с трибуны. На что им ответили, что проблем не будет. Тем не менее после митинга коммунисты на своих сайтах не только не упомянули о нацболах, но и обрезали на опубликованных фотографиях флаги с лимонкой.
Умеренков заверил, что еще пару лет назад такого пренебрежения не было и обе организации не стеснялись проводить совместные акции в регионах. Теперь же «Другая Россия», после того как ей угрожали силовиками, дел с томскими коммунистами больше не имеет.
«Если они поступают так, то с ними сотрудничать нельзя. Это вопрос политической гигиены. Они в случае чего сдадут нас полиции или как-то подставят под нарушение закона. Хоть мы и не собираемся его нарушать, но это тупо небезопасно. И рисковать нам незачем», — рассудил активист.
Умеренков заявил, что мероприятия в честь следующей годовщины Великой Октябрьской революции его товарищи проведут уже своими силами.