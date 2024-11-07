«Влажные фантазии» нацболов. В КПРФ больше не хотят сотрудничать с партией Лимонова

«Естественно, мы не пошли. Неправильно так поступать — сначала приглашать, а потом отменять приглашение. А так для чего идти — создать им массовку?! Если прийти без флагов, никакого политического смысла в этом нет», — выразил позицию Умеренков.

По его словам, после публикации в Сети скриншота переписки с угрозами весь чат с Вячеславом Третьяковым был полностью кем-то удален. Подтвердивший участие лимоновцев в митинге комсомолец после новостей об отказе и запугивании полицией 6 ноября сдал партбилет и вышел из КПРФ.

В компартии не в курсе





Глава томского горкома КПРФ Андрей Петров заверил Daily Storm, что вопрос проведения совместного митинга никто не обсуждал ни с ним, ни с кем-либо из партийного руководства.





«Как руководитель городского отделения и первый заместитель в региональном отделении, заявляю, что никто с нами не общался и не обсуждал их участие в наших мероприятиях. Я не знаю, с кем они разговаривали. Это их какие-то влажные фантазии. Сам об этом узнал буквально вчера, когда скинули ссылку на их официальные сети. Якобы они как основные организаторы с беспартийными коммунистами собираются участвовать», — сообщил Петров.

Он добавил, что в местном отделении КПРФ нет какого-то предубеждения или установок насчет национал-большевиков. Глава горкома вовсе не знал об их существовании в Томске до этого дня.

«Тут я не уполномочен что-то говорить. Я первый раз о них слышу. Не слежу за их деятельностью и какие позиции они занимают. Тем более я не знаю, на территории города они вообще существуют? Про них в Томске вообще ничего не слышно, о них ничего не знаю, никогда они не выходили на мероприятия», — удивлен коммунист.

Больше никаких дел с КПРФ не иметь

В «Другой России» напомнили, что случай в Томске не первый, когда в компартии сначала дружили с нацболами, а потом открещивались от них. На памяти у Николая Умеренкова было еще минимум два случая. Весной 2024 года в Омске лимоновцы привлекли комсомольцев на совместную акцию прямого действия, посвященную общественному транспорту.

«По итогу мы написали, что провели акцию вместе: нацболы и комсомол. А комсомольцы у себя на ресурсах выставили все так, что это они придумали и провели, а о нас не сказали ни слова. Мы обратились: «Ребята, мы же дружили, почему вы написали так?» Они ответили, что сверху спущено распоряжение: о нацболах писать нельзя, — и вообще с нами лучше не контактировать», — вспоминал куратор томской «Другой России».

В 2022 году в Барнауле сами коммунисты пригласили лимоновцев на митинг по сносу местного памятника архитектуры. Умеренков подчеркнул, что «гости» несколько раз уточнили, можно ли явиться под своими флагами и выступить с трибуны. На что им ответили, что проблем не будет. Тем не менее после митинга коммунисты на своих сайтах не только не упомянули о нацболах, но и обрезали на опубликованных фотографиях флаги с лимонкой.

Умеренков заверил, что еще пару лет назад такого пренебрежения не было и обе организации не стеснялись проводить совместные акции в регионах. Теперь же «Другая Россия», после того как ей угрожали силовиками, дел с томскими коммунистами больше не имеет.

«Если они поступают так, то с ними сотрудничать нельзя. Это вопрос политической гигиены. Они в случае чего сдадут нас полиции или как-то подставят под нарушение закона. Хоть мы и не собираемся его нарушать, но это тупо небезопасно. И рисковать нам незачем», — рассудил активист.

Умеренков заявил, что мероприятия в честь следующей годовщины Великой Октябрьской революции его товарищи проведут уже своими силами.