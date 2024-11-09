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В Тверской области от отравления неизвестным веществом погибла двухлетняя девочка
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Ее семью удалось спасти undefined
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В Тверской области от отравления неизвестным веществом погибла двухлетняя девочка

Ее семью удалось спасти

Двухлетняя девочка погибла из-за отравления неизвестным веществом в Тверской области. Врачам удалось спасти родных ребенка 


Инцидент произошел в Вышнем Волочке. 7 ноября мать и трое детей почувствовали себя плохо. У них появились признаки отравления. Спустя двое суток, 9 ноября, уже у всех в семье поднялась температура, началась рвота, вместе с родителями дети были госпитализированы.


Несмотря на все усилия медиков, спасти двухлетнюю девочку не удалось, она скончалась в медицинском учреждении. У матери с отцом остались восьмилетний сын и четырехлетняя дочь.


Предположительно, семья отравилась неизвестным веществом. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Прокуратура держит ход разбирательства на контроле.


В сентябре в Красноярском крае шесть человек из одной семьи попали в больницу после ужина пельменями, им стало плохо. Взрослых удалось спасти, но четверо детей погибли. Оказалось, что дома распылили средство от насекомых. Это и стало причиной отравления. 


Отравившаяся семья не состояла на учете и была благополучной. Об этом Daily Storm рассказывали местные власти. Мать и отец работали, а дети учились в школе. 

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#дети #отравление #тверская область
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