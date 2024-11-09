В зоне СВО российский боец отбил украинский беспилотник рукой и спас жизни восьми военных

Российский боец Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при помощи руки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





Как уточнили в ведомстве, в одном из боев рота Мозговенко оказалась в полуокружении, получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения.





«В ходе движения на запасные позиции военнослужащий заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому, не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей», — пояснили в Telegram-канале Минобороны.





Там подчеркнули, что «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя Российской Федерации».





Он принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года, добавили в ведомстве.