IranWire: В Иране раздевшуюся в знак протеста студентку отправили на принудительное лечение

Иранскую студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджаба, отправили на принудительное лечение. По словам министра науки Ирана Хоссейна Симаи Саррафа, Аху Дарьяи якобы «испытывает семейные и психологические проблемы» и сейчас лечится в психбольнице «при поддержке своей семьи».





Однако IranWire пишет, что ранее у студентки не было никаких проблем с психикой. Несмотря на это, Дарьяи подвергают лечению сильнодействующими препаратами.





Издание обращает внимание, что власти Ирана называют протестующих женщин «психически больными», чтобы «дискредитировать инакомыслие». Ситуация с Дарьяи отражает «давнюю тактику» Ирана в отношении протестующих, особенно тех, кто выступает против закона об обязательном ношении хиджаба, пишет СМИ.





Иранскую студентку арестовали в Тегеране после того, как она вышла во двор Исламского университета Азад и разделась до нижнего белья. Разделась она в знак протеста против нападения сотрудников службы безопасности университета. По одной из версий, причиной нападения стало «неправильное» ношение хиджаба, по другой версии — что студентка его не носила.