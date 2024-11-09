Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы

Пожар в квартире на Карельском бульваре в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.





Сообщалось, что в доме на Карельском бульваре произошло возгорание в квартире на пятом этаже.





Прокуратура разбирается, что стало причиной пожара, и проводит проверки.





ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что число пострадавших при взрыве газа составляет семь человек. В каком состоянии они находится, агентство не уточняло.





Ранее 9 ноября в Пятигорске случился взрыв газа в девятиэтажке. После этого начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали, повреждено 22 квартиры многоэтажного дома.