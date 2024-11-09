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Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы
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По предварительной информации, пострадали семь человек undefined
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Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы

По предварительной информации, пострадали семь человек

Пожар в квартире на Карельском бульваре в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.


Сообщалось, что в доме на Карельском бульваре произошло возгорание в квартире на пятом этаже. 


Прокуратура разбирается, что стало причиной пожара, и проводит проверки. 


ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что число пострадавших при взрыве газа составляет семь человек. В каком состоянии они находится, агентство не уточняло. 


Ранее 9 ноября в Пятигорске случился взрыв газа в девятиэтажке. После этого начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали, повреждено 22 квартиры многоэтажного дома.

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#москва #пожар #мчс
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