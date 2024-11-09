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Экстренные службы восстановили подачу электричества в Чертанове после сбоя
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Оборудование работает в штатном режиме undefined
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Экстренные службы восстановили подачу электричества в Чертанове после сбоя

Оборудование работает в штатном режиме

В официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что специалисты восстановили подачу электричества в дома жителей столичного района Чертаново. 


«Энергоснабжение потребителей района Чертаново Северное в настоящее время осуществляется в штатном режиме», — уточнили представители службы. 


Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отключении света в Чертанове. Блэкаут произошел примерно в 19:30 мск.


Местные жители сообщали, что не работают светофоры. Не функционировали также кассы в магазинах.

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