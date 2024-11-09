Экстренные службы восстановили подачу электричества в Чертанове после сбоя

В официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что специалисты восстановили подачу электричества в дома жителей столичного района Чертаново.





«Энергоснабжение потребителей района Чертаново Северное в настоящее время осуществляется в штатном режиме», — уточнили представители службы.





Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отключении света в Чертанове. Блэкаут произошел примерно в 19:30 мск.





Местные жители сообщали, что не работают светофоры. Не функционировали также кассы в магазинах.