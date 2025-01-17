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Трамп обсудил с Си Цзиньпином TikTok, торговлю и усилия по достижению мира
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Состоялся телефонный разговор между избранным президентом США и лидером КНР undefined
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Трамп обсудил с Си Цзиньпином TikTok, торговлю и усилия по достижению мира

Состоялся телефонный разговор между избранным президентом США и лидером КНР

Избранный президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.


По словам Трампа, они обсудили вопросы торгового баланса, TikTok и многие другие темы. Избранный президент США подчеркнул, что он и Си Цзиньпин сделают все возможное, чтобы мир был более мирным и безопасным.


Также Си Цзиньпин и Трамп договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов по основным вопросам, сообщает Центральное телевидение Китая. Лидеры стран обсудили военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке.


Ранее о телефонном разговоре двух лидеров сообщило китайское агентство «Синьхуа».

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#сша #кнр #си цзиньпин #дональд трамп
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