Трамп обсудил с Си Цзиньпином TikTok, торговлю и усилия по достижению мира

Избранный президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.





По словам Трампа, они обсудили вопросы торгового баланса, TikTok и многие другие темы. Избранный президент США подчеркнул, что он и Си Цзиньпин сделают все возможное, чтобы мир был более мирным и безопасным.





Также Си Цзиньпин и Трамп договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов по основным вопросам, сообщает Центральное телевидение Китая. Лидеры стран обсудили военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке.





Ранее о телефонном разговоре двух лидеров сообщило китайское агентство «Синьхуа».