Минюст внес в реестр иноагентов проект «Идите лесом»

Минюст включил в реестр иностранных агентов проект «Идите лесом», следует из опубликованных ведомством данных.





В сообщении министерства отмечается, что проект распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской армии.





По данным Минюста, проект выступал против специальной военной операции (СВО) и участвовал в распространении контента иноагентов. Ведомство напомнило, что основатель проекта Григорий Свердлин включен в реестр иноагентов.





Также в список попали телеведущая Ксения Кирия (ранее Туркова), журналисты Андрей Козенко, Антон Рубин, Анастасия Лотарева, украинская журналистка Ирина Ромалийская, журналистка и эксперт по российской экономической политике Александра Прокопенко.





Кроме того, в списке иноагентов оказалось ООО «Алая Буква». Ведомство подчеркивает, что организация была учреждена журналистом Алексеем Серегиным (признан в России иноагентом). Из перечня исключено ООО «Ярновости» в связи с ликвидацией.