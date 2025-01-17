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Льву Шлосбергу выдали подписку о невыезде по делу о нарушении закона об иноагентах
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Также зампредседателя партии «Яблоко» предъявили обвинение undefined
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Льву Шлосбергу выдали подписку о невыезде по делу о нарушении закона об иноагентах

Также зампредседателя партии «Яблоко» предъявили обвинение

Следственный комитет избрал заместителю главы партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) меру пресечания в виде подписки о невыезде по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.


Также политику предъявили обвинение, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.


Дело против Шлосберга возбудили в 2024 году, у него дома и в псковском отделении «Яблока» тогда прошли обыски, напоминает РБК. В конце ноября зампредседателя задержали в аэропорту Пскова, но позже отпустили.


В конце октября 2024 года Псковский городской суд признал Шлосберга виновным по делу об административном нарушении, политик не указал под своей публикацией в соцсети статус иноагента.

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#яблоко #шлосберг #подписка о невыезде
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