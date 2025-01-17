Путин: Новый договор с Ираном поспособствует сотрудничеству во всех сферах

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, подписываемый 17 января, придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, трансляцию которой вел ТАСС.





Путин подчеркнул, что приезд в Москву президента Ирана имеет особое значение. Российский лидер заявил, что на встрече надеется договориться и подписать договор о всеобъемлющем сотрудничестве.





Президент России напомнил: Москва и Тегеран давно работают над этим документом. По словам Путина, эта работа завершена.





Пезешкиан в свою очередь подчеркнул, что договор позволит расширить все аспекты двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности. Также президент Ирана добавил, что надеется на переговорах с Путиным обсудить вопрос о строительстве АЭС в Иране.