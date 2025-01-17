Женщина избила 11-месячного сына в Омской области

Жительница Омской области избила своего 11-месячного сына, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по региону.





По версии следствия, 19-летняя жительница села Юрьево 12 января нанесла малолетнему сыну не менее трех ударов ногой по телу. В результате у младенца переломы ребер и другие телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, заявили в СК.





О произошедшем узнали благодаря сообщениям врачей больницы, куда был доставлен ребенок. В СК отметили, что ранее женщина была условно осуждена за кражу и на момент совершения противоправных действий находилась под надзором.





Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего. По инициативе следствия суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.