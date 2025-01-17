Священники с Украины приобщили народ Чукотки к крещенским купаниям. Как отмечают праздник в одном из самых северных регионов России

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Празднование сопровождается окунанием верующих в прорубь. В одном из самых северных регионов России — на Чукотке — также следуют этой традиции. А приобщили к ней местных жителей поселившиеся в регионе украинские священники. Об этом Daily Storm рассказал секретарь епархиального управления Анадырской и Чукотской епархии РПЦ иеромонах Иоасаф.





«На Чукотке такая традиция существует еще с 1990-х годов, когда территория региона находилась под духовным окормлением Магаданского архипастыря. Это касалось таких мест, как в Западной Чукотке в пригороде города Билибино — в селе Кепервеем, где находятся теплые источники. А также источники недалеко от села Лаврентия в Восточной Чукотке», — заявил секретарь епархиального управления Анадырской и Чукотской епархии РПЦ, иеромонах Иоасаф.





В поселках городского типа Угольных Копях и Эгвекиноте служат священники — русины, которые родом из Закарпатья, сообщил собеседник. По его словам, священники начали практиковать окунания уже более десяти лет: «И в принципе, их местные люди поддержали. В Угольных Копях и Анадыре уже свыше десяти лет окунания совершаются в праздник Крещения Господня. В Эгвекиноте такой традиции лет восемь».





Он уточнил, что священнослужители с украинскими корнями приехали на российский Север давно: «Расселение переселенцев из Малороссии проводилось еще в Российской империи в ходе Столыпинской реформы. В Советском Союзе практиковался переезд граждан из УССР с целью налаживания добычи нефти, газа, полезных ископаемых, для строительства железных дорог, поселков и предприятий по всей Сибири и Дальнему Востоку. На рубеже 80-90-х годов прошлого столетия священники, родившиеся на территории УССР, ехали по российским северам. Как наш отец Василий. Потом на Чукотку его пригласили, и остался он здесь. Вслед за ним приехали другие священники из его родного села в Закарпатье, кто-то служил в Крыму, а отец Владимир принял священный сан на Чукотке».





Секретарь епархиального управления Анадырской и Чукотской епархии РПЦ пояснил, что крещенские купания устроены при храмах, находящихся в городе Анадырь, а также в поселках Угольные Копи и Эгвекинот. После ночного богослужения, 19 января где-то в три часа ночи, освящается вода и все желающие могут в нее окунуться, добавил он.





Для крещенского омовения соблюдены все меры безопасности, заверил иеромонах. Так, около купели дежурят представители МЧС и МВД, готовые при необходимости оказать помощь людям. Рядом также установлены палатки для переодевания, где верующие могут и чая горячего выпить.





«Все проходит благополучно. Никто не болеет. В прошлом году было на удивление тепло — минус три градуса. А до этого и при минус 30 некоторые смельчаки все равно окунались. Из тех, кто приходит на богослужение, примерно каждый третий окунается», — заметил собеседник.





Он отметил, что в нынешнем году число желающих соблюсти праздничную традицию может быть меньше из-за сильного ветра. Хотя смельчаки все равно найдутся, убежден представитель РПЦ.





При этом иеромонах напомнил: крещенские купания не связаны с наличием или отсутствием льда. Обычай предполагает погружение в освященную воду. «Окунаются христиане что на реке Иордан (где нет вообще льда), что в Сербии, что в Грузии. Это в России так восприняли, потому что у нас морозы. Поэтому даже в теплых странах можно окунаться», — заключил он.