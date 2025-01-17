«Ъ»: Продажи антидепрессантов в России в 2024 году выросли на 16,8%

По итогам первых 11 месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли до 16,1 миллиона упаковок, что на 16,8% больше, чем в 2023 году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.





Отмечается, что в 2023 году россияне купили 15,3 миллиона упаковок, а в 2022 году — 13 миллионов упаковок. Оператор системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ указывает, что спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22%, а в денежном выражении за январь — ноябрь на 31,9%.





Ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с марта 2022 года, уточняет издание. В первые дни после начала специальной военной операции продажи таких лекарств составили 577,6 тысячи упаковок на общую сумму 525,6 миллиона рублей, что в три раза больше в количественном выражении и вчетверо — в денежном год к году.





Как добавляет издание, из-за повышения спроса и логистических проблем, с которыми третий год подряд сталкиваются дистрибьюторы, периодически в аптеках исчезают наиболее востребованные антидепрессанты.