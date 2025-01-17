Минобороны: Более 60% изначально занятой ВСУ территории Курской области освобождено

Российские военные освободили почти 63% изначально занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области, что составляет около 800 квадратных километров, заявили в Минобороны.





За две недели января в Курской области российские войска освободили села Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, добавили в военном ведомстве. Отмечается, что наступление Вооруженных сил России идет на всех направлениях.





Кроме того, была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую украинские военные предприняли с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования.





ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, боевые действия продолжаются до сих пор. Несколько дней спустя занимавший на тот момент пост губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов.