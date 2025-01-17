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Адвокатов Навального приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 года по делу об участии в экстремистском сообществе
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Суд на три года запретил подсудимым заниматься оказанием юридических услуг undefined
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Адвокатов Навального приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 года по делу об участии в экстремистском сообществе

Суд на три года запретил подсудимым заниматься оказанием юридических услуг

Петушинский районный суд признал виновными и приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 года трех бывших адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — по обвинению в участии в экстремистском сообществе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.


Кобзеву назначили 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Липцеру — пять лет колонии, Сергунину — три года шесть месяцев.


Также суд запретил всем трем подсудимым на три года заниматься оказанием юридических услуг. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд сохранил фигурантам до вступления приговора в законную силу. Издание уточняет, что из троих обвиняемых вину признал только Сергунин.


Процесс проходил в Петушинском суде с 12 сентября 2024 года в закрытом режиме. По версии обвинения, адвокаты обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным. 

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#приговор #адвокат #алексей навальный
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